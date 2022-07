Tri des déchets au Témiscamingue : des amendes pour les contrevenants

Depuis plusieurs années, les inspecteurs avaient pour consigne de vérifier le contenu des bacs et se contentaient de remettre des billets de courtoisie.

Depuis trois ou quatre ans, les propriétaires où le tri n'est pas fait adéquatement recevaient une lettre de courtoisie les informant que le tri n'est pas adéquat et qu'ils devaient corriger la situation. Il y a eu quand même beaucoup de correction suite à ces actions-là , indique La préfète Claire Bolduc qui croit que la sensibilisation a quand même porté fruit.

Et pour ceux qui ne font pas le tri, le conseil de la MRC a décidé de passer à l'action pour faire respecter la règlementation en vigueur.

Une décision a d'ailleurs été prise en ce sens lors de la rencontre des maires le 15 juin dernier.

La préfète Claire Bolduc croit que les amandes sont un moyen d'amener les récalcitrants à se conformer au règlement.

Puisque ça fait plusieurs années qu'on fait de l'inspection, on a tout de même identifié les endroits où ça demeure problématique , dit-elle.

Il y a des gens qui ne le feront jamais bien [le tri]. Si on ne les y oblige pas de façon beaucoup plus stricte par des amendes et le nombre, je ne pourrais pas vous donner un nombre d'adresses, mais les adresses principales, elles, sont connues de nos inspecteurs déjà , insiste la préfète.

Selon Claire Bolduc, les premières amendes seront données prochainement. Ça va se faire au cours de l'été. Il y a des amendes qui seront émises pour les récalcitrants. Les personnes qui ne font pas bien le tri des matières résiduelles. À quelle date exactement? Dans quinze semaines? Dans quelle municipalité? On ne souhaite pas le dire parce que le travail se fait et c'est une responsabilité citoyenne que de bien faire le tri des matières résiduelles , précise-t-elle.

« On donnera pas aux gens l'occasion de corriger la situation à un moment donné pour ne pas le faire le reste de l'année. On se garde toute la surprise. Mais dans le courant de l'été, dans le courant des prochaines semaines, il va y avoir des inspections qui vont donner lieu à des amendes qui sont émises par les inspecteurs. » — Une citation de Claire Bolduc

Une amende de 50 $ sera donnée pour une première infraction, 100 $ pour une deuxième infraction et 150 $ pour les suivantes. L'amende est doublée pour les industrie, commerce et institution. Tout constat d’infraction sera précédé d’un avertissement, afin de donner une chance aux contrevenants de modifier leurs habitudes, sans avoir à payer d’amende , indique la MRC.

Ce n'est pas la première fois que l'idée d'imposer des amendes est évoquée par le conseil de la MRC.