Une famille ukrainienne de six enfants peine à se loger

Trouver un logement abordable à Québec : c'est le défi que doit surmonter une famille de six enfants qui a fui la guerre en Ukraine.

Taya et Yevhen Kotiukh ont six enfants âgés de 18 mois à 15 ans. Ils sont arrivés à Québec il y a un peu plus d'un mois. Leur installation se passe bien. Le patriarche a rapidement trouvé un emploi.

Seule ombre au tableau : les parents ne trouvent pas d'endroit où habiter avec leur progéniture.

Leurs recherches ne se sont pas toutes révélées infructueuses. Ils ont repéré quelques maisons qui correspondaient à ce dont ils ont besoin. Mais elles étaient trop chères pour nous , regrette Yevhen Kotiukh.

Hébergés par d'autres Ukrainiens

Pour l'instant, la famille demeure chez Daniil et Maria Kouras, des Ukrainiens comme eux. Ces derniers vivent au Canada depuis une vingtaine d’années.

Nous avons décidé de les inviter, car nous voulions aider des personnes qui vivaient les conséquences de la guerre , confie Maria Kouras.

Depuis le début de l'invasion russe, Ottawa a approuvé plus de 146 000 demandes pour un visa de résident temporaire à des ressortissants ukrainiens.

Environ 90 personnes sont venues s'établir à Québec et plusieurs d’entre elles sont toujours à la recherche d'un toit, rapporte Natacha Battisti, la directrice générale du Centre multiethnique de Québec et de ses habitations.

Le logement devient un épineux problème pour ces nouveaux arrivants. Tant et si bien que le Centre multiethnique de Québec a récemment ouvert un nouveau site d'hébergement temporaire comprenant une quinzaine de chambres.

Cette ressource est dédiée aux personnes ukrainiennes , révèle Natacha Battisti.

Malgré les difficultés, la famille Kotiukh reste optimiste et ne regrette pas d’avoir atterri ici. Nous nous sentons déjà comme chez nous , avoue Yevhen Kotiukh.

D'après les informations de Louis-Philippe Arsenault