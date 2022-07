21 membres des Forces canadiennes honorés à Estevan

Un monument commémorant vingt pilotes et un mécanicien, décédés dans un écrasement d'avion peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été inauguré samedi, sur le lieu de l’accident à Estevan.

Des familles et des proches des victimes étaient présents, ainsi que ceux qui ont participé à la création de la plaque commémorative.

Le 15 septembre 1946, en matinée, un avion-cargo retournait des avions militaires empruntés par des soldats canadiens lors de la Seconde Guerre mondiale à Minot, au Dakota du Nord.

De retour au Canada, l'avion s’est écrasé à Estevan, alors qu’il était sur le point d’atterrir.

Dévoilement du monument commémoratif en l'honneur des hommes décédés lors d'un accident d'avion à Estevan, de retour du Dakota du Nord. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

Le pilote Clifford Coppin ne prenait jamais l'avion sans son ours en peluche. Ce jour-là, il l'a laissé chez lui, avec sa fille.

Pour la petite-fille de M. Coppin, Lorna Palmer, apporter l'ours en peluche sur le site commémoratif pour son grand-père lui permet enfin de faire son deuil.

La Saskatchewan rend hommage aux 21 aviateurs de l’Aviation royale canadienne tués dans l'écrasement de leur avion il y a 76 ans. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

Le monument commémoratif a vu le jour grâce à l'autrice Marie Donais Calder.

Elle a publié le livre Together Forever in the Clouds, à propos de ces 21 hommes.

Selon l’autrice, ces hommes méritaient un monument commémoratif là où l'avion s'est écrasé afin de reconnaître les services rendus pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce, même s’ils sont morts dans un accident après la fin du conflit.

Avec les informations de Bryanna Frankel