Les urgences de l’Hôtel-Dieu à Lévis de nouveau sous pression

Souvent, on est à 50, 60 patients sur une possibilité de 37 civières. On est à 150, 160, 180 % d’occupation. C’est rendu la norme , dépeint le Dr Jean Lapointe, urgentologue et directeur adjoint des services professionnels au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Comment expliquer une telle affluence? Le Dr Lapointe met en avant le vieillissement de la population.

Beaucoup de maladies chroniques, moins de prises en charge parce qu’il y a moins de médecins de première ligne, beaucoup de RPA aussi ont fermé dans les dernières années.

L'équivalent de la rougeole

Par ailleurs, la 7e vague de COVID-19 déferle sur la province et la région n’y échappe pas.

« La recrudescence de la COVID, on est dedans. On la sent. » — Une citation de Dr Jean Lapointe, urgentologue et directeur adjoint des services professionnels au CISSS de Chaudière-Appalaches

Les variants BA.4 et BA.5 font des ravages. Ce sont des variants très contagieux. En termes de contagiosité, ils sont l’équivalent de la rougeole , note l’urgentologue.

Mais leur dangerosité semble moindre. On n’a pas de malades qui nécessitent d’être traités aux soins intensifs , observe-t-il.

Le Dr Jean Lapointe, urgentologue et directeur adjoint des services professionnels au CISSS de Chaudière-Appalaches, constate que les temps d'attente pour les patients aux urgences de l'Hôtel-Dieu de Lévis s'allongent. Photo : Radio-Canada

Le problème à l’Hôtel-Dieu ne se limite pas au nombre de patients qui s’accroît. Il se résume plutôt en une équation à deux composantes : plus de monde à soigner et moins d’employés disponibles.

On est en été. Notre personnel prend des vacances qui lui sont d’autant plus indispensables que les deux dernières années, avec la pandémie, ont été très difficiles , souligne le Dr Jean Lapointe.

Si certains professionnels de la santé prennent des congés bien mérités, d’autres tombent malades à leur tour. Résultat : les équipes sont incomplètes.

Samedi, il manquait quatre infirmières aux urgences de Lévis. Il en manquera quatre pour la nuit de samedi à dimanche, et trois pour la journée de dimanche , énumère Patricia Pouliot, la coprésidente par intérim du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches.

Le moral en berne

Celle-ci l’assure, le moral des troupes est au plus bas.

« C’est inconcevable comment les gens sont épuisés. Ils pensent à quitter le navire. » — Une citation de Patricia Pouliot, la coprésidente par intérim du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches

Ça fait plus de deux ans que les gens sont au combat et ils n’ont pas l’impression de voir la lumière au bout du tunnel, déplore-t-elle.

La responsable syndicale avoue avoir récemment discuté avec trois infirmières qui se préparent à démissionner parce qu’elles n’en peuvent plus, et peut-être partiront-elles avant la fin de l’été.

C’est trois départs de trop, trois départs qu’on n’a pas les moyens de se permettre.

Pour s’en sortir, Patricia Pouliot propose une solution radicale.

On a besoin de fermer des services. Il faut voir ce qui peut attendre et concentrer les services dans les endroits névralgiques. Les soins quand les équipes ne sont pas complètes, c’est pas sécuritaire.

Elle ne comprend pas que le gouvernement n’agisse pas ainsi. Quand est-ce que notre cri va être entendu? Il n’est pas minuit moins une, c’est maintenant qu’il faut agir , clame-t-elle.

Aux urgences pour une vasectomie

En attendant de meilleurs jours, elle et le Dr Jean Lapointe en appellent à la responsabilité de chacun.

Avant de venir aux urgences, essayez le 8-1-1, prenez rendez-vous si vous le pouvez avec votre médecin de famille, consultez votre pharmacien. Ne venez aux urgences que pour de bonnes raisons , recommande l’urgentologue.

C’est d’autant plus important que, comme le rappelle la syndicaliste, on est au début des vacances, on n’est pas dans le pire; les vacances de la construction n’ont pas débuté et on n’est pas encore au mois d’août .

De plus en plus de malades contaminés par le coronavirus se présentent aux urgences de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Les effets de la 7e vague de COVID-19 se font sentir en Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada

Tous deux regrettent le manque de bon sens de certains parfois.

L’autre jour, on a vu quelqu’un qui était venu pour une vasectomie. On ne fait pas ça aux urgences , indique le Dr Jean-Lapointe.

D'après les informations de Louis-Simon Lapointe