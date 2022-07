Crise du logement : la situation s’est améliorée pour des ménages de Granby

La situation se résorbe à Granby un peu plus d'une semaine après la vague de déménagements. Sur six ménages, il n'en reste plus qu’un seul qui se trouve dans une situation critique.

On réussit tranquillement pas vite à s’approcher de la sortie, si on peut dire cela de façon positive, explique la mairesse de Granby, Julie Bourdon. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on a vu des améliorations au niveau du logement avec notre service d’aide qu’on a mis en place.

Cependant, près d'une cinquantaine de ménages se trouvent toujours sans bail. Ces derniers sont hébergés chez des proches. À ce jour, on n’a plus personne d'hébergé à l'hôtel à notre charge. Donc on peut voir ça positivement, mais notre service va continuer de travailler et de soutenir ces familles-là pour essayer de leur trouver quelque chose.

Malgré cette embellie, la mairesse espère que des solutions à long terme seront mises en place pour aider les municipalités.

« On cherche des solutions, mais l’ensemble des villes on est quand même assez claires sur le sujet, on a besoin d’avoir des programmes qui viennent nous aider parce qu’on ne peut pas soutenir cela toute seule. Il y a donc des demandes qui sont faites au niveau du gouvernement du Québec de venir adapter les programmes et de venir ajouter des sommes supplémentaires évidemment. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

Dans cette crise du logement sans précédent, il n'est pas question de rester les bras croisés pour la municipalité. C’est sûr que nous, comme Ville, on ne peut pas gérer le prix du marché outre que si on s’implique dans les projets comme les logements sociaux et les logements abordables donc c’est sûr que nous allons continuer d’avancer dans cette lignée-là.