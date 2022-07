Le retour des trottinettes électriques libre-service à Ottawa reçoit un accueil mitigé

Pour une troisième année, les trottinettes électriques libre-service circuleront dans les rues d’Ottawa. Mais la formule a été améliorée cette année à la suite de critiques.

Les bolides sur deux roues vont désormais émettre un son continu lorsqu’elles seront en mouvement pour alerter les passants et de nouvelles technologies ont également été mises en place pour décourager la circulation sur les trottoirs et le stationnement inapproprié, a assuré la Ville d’Ottawa.

Des commerçants satisfaits

Depuis mercredi, les trottinettes électriques font graduellement leur apparition et plusieurs commerçants du Marché By accueillent à bras ouverts le retour de ces petits bolides électriques.

Lyndsay Thompson, copropriétaire du restaurant King Eddy. Photo : Radio-Canada

C’est une bonne chose. Au centre-ville, la fin de semaine, il est difficile de se stationner. Alors ça permet un meilleur accès au Marché [By] , croit Lyndsay Thompson, copropriétaire du restaurant King Eddy.

Gionvanni Morales, gérant au bar Back to Brooklyn, estime pour sa part que le projet s’harmonise avec le Marché By.

Gionvanni Morales, gérant au bar Back to Brooklyn. Photo : Radio-Canada

Dans d’autres rues, c’est embêtant, surtout quand on les laisse partout. Mais ici [dans le Marché By], nous avons assez d’espace pour les piétons et les trottinettes , a-t-il fait valoir, samedi.

Même son de cloche pour Courtney Curling, gérante chez Zaz’s Diner.

Je n’y vois aucun inconvénient. Je trouve que cela permet aux gens de se promener et de voir les commerces et les terrasses , a-t-elle dit.

Dangereux, selon des personnes vivant avec un handicap

Des personnes vivant avec un handicap sont toutefois déçues que la Ville d'Ottawa aille de l’avant cette année encore avec la location de trottinettes libre-service, malgré les dangers à plusieurs reprises soulignés.

Le Comité des Transports d’Ottawa promet de son côté des améliorations du service, notamment avec un système géolocalisation plus robuste et un système d’avertissement sonore efficace pour informer les piétons de la venue d’une trottinette en mouvement.

La Ville d'Ottawa et les fournisseurs resserrent leurs règles pour mieux gérer le stationnement des trottinettes électriques. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Par ailleurs, un plus grand nombre d’employés des fournisseurs de services des trottinettes électriques libre-service effectueront des patrouilles afin de surveiller les utilisateurs, de communiquer avec eux et de leur donner des amendes, voire de retirer leurs noms des applications au besoin, selon les responsables.

Mais le projet doit encore faire ses preuves, souligne Monique Beaudoin, une militante pour les droits des personnes en situation de handicap, qui a encore des questions sans réponse.

Monique Beaudoin est militante pour les droits des personnes en situation de handicap. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

On ne les entend pas. Et même si la Ville nous dit qu’il va y avoir plus de personnes [pour effectuer de la surveillance], est-ce que ça va être respecté ? Qui sont ces personnes ? On ne le sait pas. On aurait aussi aimé entendre les tests sonores pour savoir à quelle distance on peut les entendre venir , a-t-elle commenté.

Pour Me David Lepofsky, avocat et président de l’Alliance pour la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario, les améliorations apportées à la nouvelle mouture du projet ne vont pas assez loin.

Il faudra un policier à chaque coin de rue pour repérer ceux qui circulent illégalement ou laissent les trottinettes sur le trottoir , illustre-t-il.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet