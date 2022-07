Le Canada va renvoyer ses turbines au géant russe Gazprom

Le Canada va accorder une exemption aux sanctions pour restituer à l'Allemagne des turbines russes nécessaires à l'entretien du gazoduc Nord Stream 1, a annoncé le ministre samedi.

La question du retour des turbines est au cœur d'un désaccord entre l'Allemagne et l'Ukraine.

L’Europe est encore très dépendante de l’approvisionnement en gaz russe, mais le transfert de tout équipement relatif au gaz constituerait une violation de sanctions en vigueur, a rappelé une source du ministère de l'Énergie de l'Ukraine.

Le gouvernement canadien justifie cette décision en disant qu'elle aidera l’Europe à obtenir un approvisionnement en énergie fiable et abordable tandis que [ces pays] s’affranchissent graduellement du carburant russe .

Le mois dernier, Gazprom avait réduit ses exportations à 40 % de la capacité du gazoduc Nord Stream 1 en raison de délais qui ralentiss[aient] la réparation de composantes par Siemens Energy au Canada .

L’entreprise allemande n’a pas réagi à l’annonce de samedi, mais la décision de renvoyer les turbines serait déjà prise, ont confirmé des sources près du dossier à Reuters.

Nouvelle salve de sanctions

Pendant ce temps, Ottawa réfléchit à la prochaine vague de sanctions qui viseront le transport terrestre et par pipeline, peut-on lire dans un communiqué d’Affaires mondiales Canada.

« Les secteurs du pétrole, du gaz, des produits chimiques et de la fabrication représentent plus de 50 % des recettes du budget fédéral de la Russie, qu’elle utilise pour mener sa guerre illégale et non provoquée en Ukraine. » — Une citation de Un communiqué d'Affaires mondiales Canada

De plus, ces nouvelles mesures s’appliqueront à la fabrication de métaux, d’équipements de transport, informatiques, électroniques et électriques ainsi que de machines, précise-t-on.