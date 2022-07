Fusillade : les policiers du Grand Victoria auront droit à un programme de réintégration

Le Programme de réintégration après un incident critique, élaboré par la police d’Edmonton, s’échelonnera sur plusieurs semaines en centre de tir de Malahat, explique le responsable des affaires publiques pour le Service de police de Victoria, Cam MacIntyre.

Il s’agit d’un programme en plusieurs étapes qui s’adresse aux agents ayant pris part à un événement potentiellement traumatique, comme c’est le cas du braquage de banque survenu à Saanich qui s’est conclue par une importante fusillade et la mort des deux suspects.

« C’est un processus de réintégration qui se concentre à diminuer les risques psychologiques sur le long terme. » — Une citation de Cam MacIntyre, police de Victoria

Dans le cadre du programme, les policiers seront suivis par un psychologue pour déterminer les potentiels déclencheurs de stress, que ce soit le bruit d’un fusil, l’odeur de la poudre, ou même le son d’une radio.

Ce que nous souhaitons faire dans ces cas-là, c’est de rendre la situation la plus sûre et confortable possible pour le policier, alors nous travaillons avec les paires et avec un entraîneur , illustre Cam MacIntyre.

Sans pouvoir confirmer le nombre exact de policiers qui prendront part à ce programme, la police de Victoria dit que plusieurs de ses agents pourront s’y joindre et qu'il n’est pas réservé aux policiers qui étaient sur place lors de la fusillade, mais aussi à ceux ayant participé de près ou de loin à l’affaire.

Le 28 juin vers 11 h, des policiers ont répondu à un appel après que deux hommes armés se soient introduits dans une succursale de la Banque de Montréal à Saanich, sur l’île de Vancouver. La fusillade qui s’en est suivie a envoyé six policiers à l’hôpital et tué les deux suspects.

La police de Victoria confirme qu’un de ses agents reste hospitalisé en raison de ses blessures.