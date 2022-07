Retour du Grand Rassemblement des Premières Nations à Mashteuiatsh

Des membres de toutes les communautés autochtones du Québec sont présents pour cette grande fête, qui s’adresse également aux allochtones qui souhaitent en apprendre davantage et s’ouvrir à différentes cultures.

La programmation de l’événement est variée et propose notamment des triathlons traditionnels, des épreuves de portage de canots, des spectacles ainsi que des kiosques d’artisanat, sans oublier le traditionnel pow-wow.

« L’objectif, c‘est d’avoir des activités diversifiées sur le plan culturel, sportif et social. Ce qu’on souhaite, c’est créer la rencontre entre les nations. » — Une citation de Julie Rousseau, directrice du patrimoine et de la culture de Mashteuiatsh

Deanna Hupfield est une danseuse autochtone qui participe au pow-wow à Mashteuiatsh. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Célébrations et recueillement

Outre les célébrations et la fraternité, ce rassemblement se veut aussi une occasion de recueillement et de prières adressées aux ancêtres et à la terre.

« Les rassemblements, ça fait partie de nos activités traditionnelles. C’est important de les perpétuer. À travers ces rassemblements, on véhicule nos particularités qui forgent notre propre identité, par nos valeurs de partage, d’entraide et de respect. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef du conseil de bande de Mashteuiatsh

Ce rendez-vous se poursuit jusqu’à dimanche. Environ 10 000 visiteurs sont attendus.

Il s'agit d'un retour en grand pour l'événement après une édition 2020 annulée et une édition 2021 marquée par de nombreuses restrictions sanitaires.

L'événement se tient jusqu'à dimanche et propose de nombreuses activités. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

D'après les informations de Béatrice Rooney