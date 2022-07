En tournée au pays avec le spectacle OVO, le Cirque du Soleil donnera six représentations à Regina et sept autres à Saskatoon entre le 21 et le 31 juillet. Il sera à Winnipeg du 3 au 7 août. De quoi réjouir les amateurs de musique, d'acrobaties et de spectacle pour toute la famille, surtout si en plus ils aiment les insectes!

La thématique de ce spectacle porte en effet sur ces petites créatures, explique l’attachée de presse du Cirque du Soleil, Janie Mallet. Les 52 artistes incarnent ainsi différentes bestioles. On a des scarabées, on a des araignées, des criquets , ainsi que des fourmis, des libellules, et tout un écosystème représentés sur scène.

L’histoire est celle d’un voyageur, notre mouche bleue, qui se promène avec un œuf sur son dos. Il arrive comme ça dans une nouvelle colonie d’insectes. Et [le spectacle raconte] comment on réagit à cette nouvelle personne, comment on va, l’un vers l’autre, réagir aux changements. Il y a une histoire d’amour avec la coccinelle, des confrontations, de la curiosité, il y a vraiment toutes sortes de niveaux, mais tout ça de façon très colorée, avec des clowns qui mènent un peu l’histoire entre les numéros acrobatiques.

« C'est toute une gamme d’émotions avec vraiment beaucoup de festins pour les sens. » — Une citation de Janie Mallet, attachée de presse du Cirque du Soleil

Une imposante production

Mais faire vivre cet enchantement aux spectateurs habitant différentes villes au Canada et aux États-Unis demande aussi pas mal de logistique et de préparations. C’est une machine bien huilée , résume Janie Mallet en parlant de tout ce qu’il faut faire pour présenter le spectacle en tournée.

« On se promène avec 20 semi-remorques pour tout ce qui est la scène, l’arrière-scène, les bureaux, les costumes. Tout ce dont on a besoin, en fait, pour présenter OVO partout dans le monde. » — Une citation de Janie Mallet, attachée de presse du Cirque du Soleil

Monter la scène, dit-elle, demande 12 heures de travail. C’est très rapide. On embauche une centaine de personnes localement pour nous aider avec nos techniciens et le lendemain, c’est la première.

Les acrobaties sont évidemment au rendez-vous. Photo : Cirque du Soleil

Elle précise que les jours de première, les artistes ont des entraînements toute la journée sur scène et à l’arrière-scène , sans compter la préparation en vue du spectacle. Les artistes se maquillent ainsi eux-mêmes, ce qui demande de 30 minutes à une heure selon les cas.

Ils doivent se préparer, ils doivent s’échauffer, faire leur propre conditionnement, leur cardio, tout ça dans la journée et le spectacle comme tel dure un peu plus de deux heures.

« Donc, un samedi où on a deux spectacles, par exemple, il faut répéter ça deux fois. C’est sûr qu’on prend le temps pour un petit café, un petit repas. » — Une citation de Janie Mallet, attachée de presse du Cirque du Soleil

Janie Mallet précise qu’une équipe prépare les repas des artistes et de s’assure que tout le monde est bien nourri .

Et quand le dernier spectacle est terminé, il faut alors démonter toute la scène et partir pour la prochaine destination .

Les artistes saluent la foule. Photo : Justin Goff

Une centaine de personnes de 25 nationalités différentes participent à cette production et sont en tournée ensemble. Comme dans toutes les productions du Cirque du Soleil, le côté multiculturel est très présent. Pour Janie Mallet, c’est aussi ce qui fait la force du Cirque du Soleil et permet aux artistes et aux artisans de former une grande famille.

Ce qui nous lie vraiment, c’est de travailler tous pour le même projet, cette envie de voyager, de découvrir, de faire vivre des émotions aux gens qui viennent nous voir.

Les dates des spectacles en Saskatchewan et au Manitoba Regina : du 21 au 24 juillet 2022

Saskatoon : du 27 au 31 juillet 2022

Winnipeg : du 3 au 7 août

Avec les informations de Kassandra Lebel