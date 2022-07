Quand la fête de l’Aïd el-Adha rencontre le Stampede

Coïncidant avec le Stampede, la fête musulmane du sacrifice a été baptisée StampEid Breakfast et plus de 7000 personnes y ont pris part samedi, selon les organisateurs.

Des Jalebi, une collation sucrée très populaire en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord a été offerte gratuitement aux visiteurs. Des crêpes, des toasts et des boissons ont aussi été distribués, faisant la joie des enfants et des plus grands.

De la musique, jeux pour enfants et des mascottes, ont été au menu du 25e déjeuner du Stampede organisé par la communauté musulmane ismaili de Calgary. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Nous commençons à remarquer que beaucoup de nos festivités coïncident avec le Stampede. Il est donc très important pour nous de comprendre comment faire pour combiner les traditions du Stampede avec nos traditions culturelles , a affirmé Alisha Kanji, bénévole au Conseil ismaili des Prairies.

C'est une journée merveilleuse. Nous avons eu beaucoup de monde avec beaucoup de sourires. En fait, nous célébrons aussi les enfants aujourd'hui [ le jour de l'Aïd] , a-t-elle ajouté.

« Nous avons eu beaucoup de monde avec beaucoup de sourires », affirme Alisha Kanji. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Après deux années de privation en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la fête appelée aussi Aïd el-Kebir, prend tout son sens avec les membres de la communauté.

C'est donc notre premier déjeuner de Stampede depuis la COVID. Mais, vous savez, encore une fois, se rassembler pour ça est quelque chose de très important , a indiqué Alisha Kanji.

Des crêpes, des toasts et des boissons ont été distribués gratuitement lors du “StampEid Breakfast”. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Lors de cette célébration religieuse, les visites familiales et communautaires font partie des traditions de l'Aïd pour les musulmans du monde entier. C’est un élément essentiel, selon la bénévole de Conseil ismaili des Prairies.

Beaucoup d'entre nous ont fait de grands sacrifices pendant la pandémie, ce qui a certainement eu des répercussions sur la santé mentale de nos communautés , a affirmé Alisha Kanji, bénévole au Conseil ismaili des Prairies.

« Environ 250 bénévoles consacrent leur temps et leurs efforts pour rendre ce type de déjeuner du Stampede possible », selon Alisha Kanji, bénévole au Conseil ismaili des Prairies. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

« Cette année, nous nous associons à l'Association canadienne pour la santé mentale afin de mettre en avant l'idée que la santé mentale et le bien-être mental sont des domaines dans lesquels toutes les communautés doivent travailler ensemble. » — Une citation de Alisha Kanji, bénévole au Conseil ismaili des Prairies.

Renouer avec la tradition, celle de se réunir avec la famille et la communauté est ce qui anime Tasleem Kurji qui participe au traditionnel déjeuner du Conseil ismaili des Prairies depuis plusieurs années.

Elle affirme que ce rendez-vous festif est désormais ancré dans les traditions de sa famille avec qui elle assiste au StampEid Breakfast : C’est une journée spéciale qu’on célèbre avec la famille, les amis, la communauté. C’est très important de socialiser avec les gens durant cette journée de fête.

Renouer avec la tradition, celle de se réunir avec la famille et la communauté est ce qui anime Tasleem Kurji qui participe au traditionnel déjeuner depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Vous savez, c'est un moment de renouveler sa foi et de se rappeler qui vous êtes. Et ça vous ramène à votre éthique, à la diversité, au pluralisme et à la famille , expliqua-t-elle.

La fête du sacrifice qui s'étend sur quatre jours conclut le grand pèlerinage des musulmans à la Mecque. Ce jour est particulièrement connu pour le sacrifice d’un agneau qui est partagé en trois parties.

La famille conserve un tiers de la viande, distribue un autre tiers aux plus démunis et offre à des amis la dernière portion.

Avec les informations d'Axel Tardieu