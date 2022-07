Une journée portes ouvertes réussie pour une école d’aviation à Sherbrooke

Parmi les visiteurs qui se sont rendus à la journée portes ouvertes, Nolan et son père Christophe regardent avec fascination les avions exposés. Nolan ne souhaite pas devenir pilote, mais son père Christophe Dellatre, lui, en rêve depuis toujours.

Au point de passer le cap dès que je le pourrai, qu'on sera bien installé au Québec, qu'on aura la résidence permanente qui doit arriver bientôt, je pense que cela va se concrétiser oui , explique ce dernier.

Des visiteurs de tous âges étaient sur place. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Il n'est pas seul à vouloir s'inscrire. Six l'ont fait samedi matin. Le fondateur de l'école d'aviation est agréablement surpris.

Il y a des gens passionnés. Des gens qui rêvent d'être pilotes depuis toujours. Les gens nous disent qu'ils attendaient qu'une école dynamique vienne ici , mentionne le propriétaire de l’école Altitude centre de l'aviation.

C'est que l'aviation fait également face à une pénurie de personnel. Plusieurs pilotes de ligne ont notamment pris leur retraite pendant la pandémie.

« Ces gens-là, il faut les remplacer avec des jeunes. En ce moment, il y a un énorme appel d'air qui passe par les grosses compagnies qui aspirent les compagnies moyennes et les compagnies moyennes aspirent beaucoup d'instructeurs de vol. La question, ce n'est même plus de savoir si vous aurez un pilote pour aller à Cuba. C'est : est-ce que vous aurez un pilote pour former un pilote qui va vous permettre d'aller à Cuba demain ? » — Une citation de Alexis Étienne, propriétaire de l'école Altitude centre de l'aviation

Pour lui, l'aéroport de Sherbrooke était l'endroit tout indiqué pour installer ses trois avions et offrir des cours de vol à tous les intéressés du Québec.

Une nouvelle école d'aviation s'est installée à l'aéroport de Sherbrooke et a organisé une journée portes ouvertes samedi. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

On a découvert que cet aéroport était l'un des derniers fleurons de l'aviation disponible sur le marché, même au Canada quasiment , nomme ce dernier.

Le Centre local de développement du Haut-Saint-François a facilité la venue de cette école. On va démocratiser l'aéroport. On vient dire aux gens : venez voir ce qui se passe ici. C'est pour le plus grand nombre. Ce n'est pas seulement pour quelques personnes privilégiées , explique la conseillère en gestion d'entreprises au CLD du Haut Saint-François, Chantal Ramsay.

Il s'agit peut-être d'un premier pas vers la réalisation du rêve d'une compagnie de vols commerciaux. Je pense qu'il faut commencer à le construire et c'est de cette façon-là qu'on le construit pour l'avenir. C'est en faisant des petits pas qu'on va faire le grand pas final , mentionne le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy.

En regardant les avions s'envoler dans le ciel, Christophe, lui, garde son rêve de devenir pilote bien présent. On fait tout ce qu'il faut pour. On motive ça.

L'important engouement autour de l'école de pilotage a fait en sorte que la journée a plutôt été consacrée à l'information, ciblant principalement les jeunes pilotes. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

L'école Altitude centre de l'aviation espère former 50 à 75 pilotes annuellement. Elle possède une salle d'examens de Transport Canada à l'aéroport de Sherbrooke.

D’après le reportage de Jean Arel.