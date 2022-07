Vivre comme un insulaire le temps d’une journée

Seulement quelques minutes de traversée pour des heures de bonheur , s’exclame Sylvie Frigault lorsqu’elle décrit son lieu de travail.

C’est elle qui accueille les voyageurs jour après jour sur l’île Saint-Barnabé. Depuis le début de la saison, en moyenne 80 visiteurs viennent camper en autonomie au son des vagues ou simplement fouler les différents sentiers.

Sylvie Frigault est nouvellement préposée à l'accueil. Photo : Radio-Canada

On n’a pas souvent l’occasion de vivre un 24 heures déconnecté. Ici, il n’y a pas d’électricité. On ne peut même pas charger son cellulaire , souligne-t-elle.

« C’est le calme plat. Ça fait du bien! » — Une citation de Sylvie Frigault, préposée à l’accueil de l’île Saint-Barnabé

Certains terrains de camping bordent la plage. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Les touristes sont nombreux à vouloir marcher sur l’île depuis le début de la saison il y a quelques semaines. La saison promet. On n’a pas eu tellement un bon début de saison, il a fait froid, mais malgré ça, on a eu beaucoup de gens , commente Mme Frigault.

Le mot d’ordre : contempler

La Rimouskoise Coralie Gareau et sa mère Renée Lessard profitent de leur passage pour respirer l’air salin, contempler le fleuve sous tous ses angles et marcher d’un bout à l’autre des six kilomètres de l’île.

On vient saisir le moment présent, le calme de l’Île, s’imprégner du rythme du fleuve et de la vie! , décrit Coralie Gareau.

La Rimouskoise Coralie Gareau visite l'île tous les ans. Photo : Radio-Canada

Alors que Mme Gareau la visite religieusement chaque été, sa mère découvre l’île Saint-Barnabé pour la première fois. C’est mon anniversaire demain, c’est le plus beau lieu pour s’éclater à 67 ans , mentionne Mme Lessard.

Les visiteurs de l’île Saint-Barnabé peuvent observer la faune et la flore tout au long de la journée. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Et pour les adeptes de randonnées qui aimeraient un défi hors du commun, la grande traversée à pied à marée basse depuis Rimouski vers l’île Saint-Barnabé aura lieu le 13 août prochain.