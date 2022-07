Conseils de professionnels : faites-vous vacciner avant la prochaine vague de COVID-19

Des médecins manitobains demandent à la population d’obtenir leurs doses de rappel et exhortent la province à élargir l’admissibilité à la 4e dose, alors qu’une autre vague de COVID-19 se profile, alimentée par les sous-variants BA.4 et BA.5, plus contagieux encore que le variant Omicron.

En Ontario et au Québec, la santé publique a déclaré cette semaine qu’une septième vague de COVID-19 était en cours dans chacune de ces provinces, ce qui amène des professionnels de la santé à vouloir accélérer les efforts de vaccination au Manitoba.

Le pharmacien Adrian Gulowaty, qui est le propriétaire d’une franchise Shoppers Drug Mart sur la rue Osborne à Winnipeg, organise une clinique de vaccination tous les samedis. Il dit qu’en moyenne, de 150 à 200 personnes viennent s’y faire vacciner, souvent pour obtenir leur deuxième dose de rappel.

Il y a beaucoup de gens qui sont désireux d’obtenir leur quatrième dose, dit-il. Dès que le gouvernement a annoncé qu’elle était disponible, plein de gens sont venus pour l’obtenir.

Qui est admissible à la deuxième dose de rappel (ou quatrième dose) en ce moment? Les Manitobains de 50 ans et plus

les membres de Premières Nations, les Métis et les Inuit de 30 ans et plus

Les personnes de 18 à 49 ans dont le système immunitaire est faible

les personnes qui vivent dans des foyers de soins personnels et dans des lieux d’habitation collective

Microbiologiste médical à l'Hôpital Saint-Boniface, le Dr Philippe Lagacé-Wiens aimerait que tout le personnel de la santé et ceux qui travaillent auprès de populations vulnérables soient admissibles à la quatrième dose.

Alors que les nouvelles vagues de cas sont alimentées par les sous-variants BA.4 et BA.5, il estime qu’une dose de rappel administrée plus récemment devrait aider à réduire la transmission et à protéger les personnes chez qui la maladie peut entraîner des problèmes plus graves.

Pourquoi un travailleur de la santé de 45 ans qui s’occupe d’une personne vulnérable, âgée ou immunodéprimée ne pourrait-il pas avoir une quatrième dose pour les protéger de cette vague du sous-variant BA.5 qui pourrait survenir? , demande-t-il.

Il y a nettement moyen de s'améliorer , affirme le spécialiste.

Un porte-parole de la province indique dans un courriel que les sous-variants BA.4 et BA.5 ont été détectés dans les échantillons d’eaux usées de Winnipeg, et que le sous-variant BA.5 compte pour environ 10 % des variants présents dans les échantillons séquencés.

Cependant, la majorité des indicateurs montrent que les cas de COVID-19 sont en diminution dans la province.

Professeur associé en microbiologie, immunologie et maladies infectieuses à l’Université de Calgary, Craig Jenny s'attend à ce que plus de personnes soient admissibles à la quatrième dose à l’arrivée de l’automne.

Cependant, dit-il, le taux de vaccination pour les doses de rappel prend du retard dans certaines provinces, y compris au Manitoba. Seulement 43,5 % des Manitobains admissibles ont reçu leur troisième dose, selon les données provinciales. À peine plus de 8 % des Manitobains admissibles à la quatrième dose l’ont obtenue.

Le porte-parole de la province précise que les critères ne sont pas élargis pour le moment, mais que la province travaille avec ses partenaires pour s’assurer qu'elle prend les meilleures décisions possibles.

Pour Craig Jenner, la dose de rappel est essentielle.

Cette dose rappelle à notre système immunitaire de quoi le virus a l’air, elle réactive nos cellules immunitaires, et porte notre protection à un niveau maximal, explique-t-il. Si vous êtes exposé au virus, votre système immunitaire se met alors au travail pour remporter la course. Cela veut dire que l’infection sera moins sévère, et parfois même sans symptôme.

Le Dr Lagacé-Wiens ajoute qu’une dose de rappel récente peut aider à réduire la transmission et qu’elle aide à protéger le système de santé, qui pourrait encore une fois être débordé.

Je pense que nous apprécions tous la liberté que nous avons retrouvée. Nous pouvons recommencer à voyager, nous allons dans des festivals, nous magasinons, nous allons au restaurant, dit-il. Mais cette bataille a été durement gagnée et ne pas être vacciné pourrait nous ramener à notre point de départ, et faire en sorte que le virus se transmet à des personnes vulnérables qui devront être hospitalisées.

Avec les informations de Alana Cole