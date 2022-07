La SOPFEU invite la population de la région à la prudence

La SOPFEU indique que les conditions météorologiques des prochains jours feront augmenter le danger d’incendie dans ces régions.

Il s'agit de Rouyn-Noranda, de la Jamésie, d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest ainsi que de la Vallée-de-l’Or.

Les conditions seront propices à l’éclosion d’incendies et favoriseront également les feux de grande intensité, pouvant se propager rapidement, ajoute l'organisme.

D'ailleurs, la société invite la population à éviter de faire des feux à ciel ouvert dans ces conditions.

On pense peut-être qu'il ne reste plus de danger, le mois de juin a été pluvieux et frais, là il est fini, il fait beau et pas chaud. Mais ce n'est pas tout à fait la chaleur qu'on regarde, c'est le vent, le manque de précipitations et ce qui s'en vient c'est la sècheresse qui va perdurer , dit l'agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU , Mélanie Morin.

Il va y avoir du vent mélangé à ça, les vacanciers, les gens qui seront en forêt, donc le danger d'incendie continue de grimper. Ça sera élevé pour le Témiscamingue samedi et élevé pour l'ensemble de l'ouest de la province dimanche. Donc on invite les gens à être prudents , ajoute la responsable.

La SOPFEU a recensé 28 incendies qui ont détruit 43,8 hectares en Abitibi-Témiscamingue cette année, dû essentiellement aux activités humaines.

La Jamésie en compte 4 qui ont détruit 614 hectares de forêt.