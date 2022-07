L’Iran renforce l’enrichissement d’uranium dans une usine souterraine

L' AIEA a constaté samedi que l'Iran avait commencé à alimenter en hexafluorure d'uranium enrichi jusqu'à 5 % la cascade de 166 centrifugeuses IR-6 dotées de sous-capteurs modifiés à Fordow, indique le rapport.

Selon le rapport confidentiel, l'Iran en a informé l'agence le 7 juillet et l' AIEA a pu vérifier ce fait quelques jours plus tard.

Des diplomates occidentaux ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude quant à l'utilisation de cette technologie, qui permet de passer à des niveaux de pureté plus élevés beaucoup plus facilement et plus rapidement.

L'Iran a informé l' AIEA de son intention d'utiliser ces appareils pour enrichir son uranium jusqu'à 20 %, selon le rapport.

Téhéran produit par ailleurs de l'uranium enrichi à 60 % sur son site de Natanz. L'uranium de grade militaire est enrichi à environ 90 %.