Retour en force du tournoi de volleyball Omnium dans le vent

Avec ses nombreuses catégories, le tournoi attire des gens de l’ensemble de la Côte-Nord. C’est d’ailleurs le cas de William Keith, un joueur de 15 ans, qui est venu de Blanc-Sablon, en Basse-Côte-Nord, pour jouer. J’aime vraiment mon expérience, ce n’est pas tous les jours que les gens de Blanc-Sablon on a l’occasion de venir jouer à Sept-Îles , raconte-t-il.

William Keith, âgé de 15 ans, est venu de Blanc-Sablon, en Basse-Côte-Nord, pour participer au tournoi. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il explique qu’à Blanc-Sablon la possibilité de participer à des tournois d’envergure est plus limitée, puisque la municipalité possède un seul terrain. On n’a pas 30 terrains comme ici et il n’y a jamais autant d'équipes dans les tournois , ajoute le jeune homme.

Ce tournoi est aussi pour lui une opportunité de faire ses preuves afin d’intégrer l’équipe espoir de volleyball de plage. Si je suis pris, je vais pouvoir participer à un tournoi à la fin juillet qui se déroulera à Sherbrooke , espère William Keith.

Un retour aux habitudes

Pour les habitués du tournoi, le retour de l’Omnium dans le vent est un soulagement. Ça faisait mal au cœur de ne pas avoir d’événement. C’est toujours plaisant de venir jouer ici, mais là, c’est encore mieux de se retrouver ici pour le tournoi. On dirait que les gens avaient besoin de ça , raconte Julien Hardy, un joueur qui participe au tournoi pour la cinquième fois.

Julien Hardy était content de retrouver le tournois après deux ans de pandémie. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pour la coordonnatrice de l’événement, Marithé Beaudin-Mongeau, l’Omnium dans le vent représente une occasion de faire découvrir le sport. Les gagnants et les finalistes du tournoi recevront des bourses en argent ainsi que des cartes cadeaux de commerces locaux. Avec ses catégories compétitives, récréatives et participatives, le tournoi permet à tous les types de joueurs de participer.

« Il y a de gros tournois de volleyball de plage au Québec, mais des tournois amicaux comme celui-là et qui ne sont pas axés sur la compétition, l’Omnium dans le vent est parmi les plus gros. » — Une citation de Marithé Beaudin-Mongeau, coordonnatrice de l’Omnium dans le vent.

La coordonnatrice de l’Omnium dans le vent, Marithé Beaudin-Mongeau, est très satisfaite de l'événement. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Elle espère que le tournoi pourra perdurer et qu’il pourra se dérouler encore longtemps sur la plage de la rivière Moisie.

Avec les informations de Félix Lebel