Douze Manitobains dont les contributions englobent un large éventail d'activités et de réalisations reçoivent l'Ordre du Manitoba, la plus haute distinction de la province le 14 juillet. Parmi eux figure André Lewis, le directeur artistique et général du Ballet royal de Winnipeg.

Originaire de Gatineau, au Québec, André Lewis a déposé ses valises au Manitoba en 1975 pour étudier la danse au Ballet royal de Winnipeg, alors sous la direction de David Moroni.

J'avais 19 ans quand j’ai commencé en tant que danseur ici à Winnipeg, mais j'avais déjà dansé à Ottawa avant ça, qui était aussi l'endroit où David Moroni avait étudié avant moi , raconte André Lewis.

Son passé de danseur au sein de la compagnie l’a beaucoup aidé pour diriger le Ballet royal de Winnipeg.

Venir de l'extérieur est possible aussi pour devenir directeur artistique. Un danseur est un danseur, et on fait à peu près les mêmes choses ici ou en France, ou en Belgique ou en Amérique du Sud ou du Nord. Mais avoir connu l'organisation auparavant est important. La complexité d'une organisation qui a aussi une école professionnelle et une école pour le loisir fait une grosse différence , explique André Lewis.

Petit à petit, André Lewis a donc pris des responsabilités administratives au sein de la compagnie. Depuis plus de 25 ans, il est le directeur général et artistique de la deuxième des plus anciennes compagnies de ballet en Amérique du Nord.

Il est notamment à l’origine de nombreuses créations originales du Ballet royal de Winnipeg, dont Dracula (1998) et Moulin Rouge (2008).

Le Ballet royal de Winnipeg, fondé en 1939, est l'une des compagnies de danse les plus reconnues au monde. Photo : https://dancevictoria.com

Dracula représente un tournant dans la manière de produire des spectacles au Ballet royal de Winnipeg, qui renouvelle la discipline de la danse.

Moulin Rouge a ensuite été mis en scène aux États-Unis par quatre ou cinq compagnies et continue à être mis en scène. Cette année, il va à Orlando , précise André Lewis.

Sous sa direction, le Ballet royal de Winnipeg est devenu l'une des premières compagnies de danse au monde.

« De quoi je suis le plus fier? Du répertoire que nous avons créé. » — Une citation de André Lewis, directeur général et artistique du RWB

André Lewis se dit touché par sa nomination à l’Ordre du Manitoba, qu’il accueille avec beaucoup d’humilité.

C’est une récompense pour le Ballet royal de Winnipeg, pour ce que nous avons fait avec le Ballet royal de Winnipeg, les accomplissements que nous avons pu faire avec tout ce que nous avons créé ici, les 25 dernières années, mais aussi les dernières 85 années , confie-t-il.