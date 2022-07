Panne chez Rogers : les réseaux devraient être des « biens publics », croient des experts

Cette panne a souligné à grands traits que les infrastructures et les services de télécommunications au Canada appartiennent à des entreprises privées, rappelle la directrice du programme de maîtrise en politique publique pour la société numérique de l’Université McMaster, Vass Bednar.

La panne n'a pas qu'affecté les téléphones cellulaires de millions de Canadiens. De nombreux services ont été rendus hors d'usage, des paiements Interac aux lignes d’urgence 911.

M. Bednar soutient que les réseaux de télécommunications comme la téléphonie cellulaire et Internet devraient être considérés comme des biens publics . Selon elle, ils constituent une infrastructure numérique essentielle que nous devons utiliser, et pourtant, ils sont détenus et exploités par le secteur privé . Mme Bednar ajoute qu’il est peut-être temps pour les Canadiens de repenser sérieusement à [cet enjeu] .

Cet incident chez Rogers pourrait être dû à une mise à jour qui a mal tourné dans l’un des systèmes internes de Rogers, pense l'analyste en technologies Ritesh Kotak.

Selon lui, la situation montre aussi la vulnérabilité de l’économie canadienne elle-même à ce genre de panne, qui peut la paralyser entièrement durant quelques heures, voire plusieurs jours. Cela devrait, selon lui, pousser les clients et les entreprises à diversifier leurs fournisseurs de services de télécommunications.

Nous sommes dépendants de cette technologie , insiste M. Kotak, et cela a affecté plusieurs services gouvernementaux, les employés en télétravail, et les transactions dans les commerces.

Plusieurs entrepreneurs ont dû informer les consommateurs vendredi que le système Interac ne fonctionnait pas. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Cette panne survient au moment où Rogers et un autre géant du secteur, Shaw Communication, sont en processus de médiation avec le Bureau canadien de la concurrence pour tenter d'obtenir le feu vert à leur fusion.

Plus tôt cette année, le Bureau avait bloqué la transaction, estimant que la nouvelle entité qui en émergerait détiendrait une trop grande part du marché canadien, ce qui entraînerait des factures plus élevées pour les consommateurs.

Deuxième panne en 14 mois

Rogers a été victime vendredi d’une deuxième panne majeure en 14 mois, après celle du 19 avril 2021, lorsque les réseaux sans fil et câblés de la compagnie avaient connu des ratés.

Rogers avait évoqué à l’époque un problème dans une mise à jour logicielle chez l’un de ses fournisseurs d'équipement.

Toutes les entreprises [sont] dépendantes et interdépendantes des fournisseurs , indique Daniel Dancause, expert en mesures d’urgence chez Prudent Groupe Conseil.

Je pense qu’un examen de conscience doit être fait [par] plusieurs clients de Rogers, mais aussi [pour les autres fournisseurs] , explique M. Dancause. Il espère que cela forcera les géants des télécommunications à considérer leurs services comme des services essentiels à la population [et qu'elles vont] au moins avoir un plan de relève qui va permettre de minimiser les impacts liés aux pannes dans les réseaux.

Daniel Dancause plaide ainsi pour la mise en place de systèmes comme Québec En Alerte qui permettrait d’informer la population lorsqu’il y a des pannes dans les réseaux de communication. Ces services pourraient permettre de dire à la population : on a un problème majeur sur tel cas , dit M. Dancause.

Durant la panne vendredi, certains services comme la messagerie texte étaient fonctionnels, mais d’autres comme les appels téléphoniques étaient indisponibles, tandis que le Wi-Fi était intermittent.