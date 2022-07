Accès à la thérapie psychédélique au Canada : où en est-on?

Santé Canada a reçu, au cours des six derniers mois, plus d’une trentaine de demandes d’utilisation de drogues psychédéliques à des fins thérapeutiques dans le cadre du Programme d’accès spécial (PAS).

Depuis janvier, des changements à ce programme permettent aux médecins de présenter une requête pour prescrire à un patient certaines drogues psychédéliques comme la psilocybine (champignons magiques) ainsi que des substances à effets comparables comme la MDMA , qui demeurent autrement illégales au Canada.

Les conditions  (Nouvelle fenêtre) sont strictes : seul un patient souffrant d'une maladie grave ou qui met sa vie en danger peut se qualifier, lorsque les traitements conventionnels ont échoué, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles au Canada , précise Santé Canada. Chaque demande est évaluée au cas par cas.

En date du 30 juin, Santé Canada avait reçu 33 demandes d’accès à la psilocybine dans le cadre du PAS , selon une porte-parole, et 19 demandes impliquant 23 patients ont été autorisées ; 4 demandes de MDMA ont également été formulées, et d’autres requêtes sont présentement examinées.

Thomas Hartle, 54 ans, a été l’un des premiers patients à bénéficier de ce nouveau système. Atteint d’un cancer avancé du côlon, il a pu recevoir de la psilocybine lors d’une thérapie de groupe en avril, pour traiter son anxiété liée à son diagnostic et à la fin de vie.

Ce n’était pas son premier contact avec ces champignons magiques. En 2020 déjà, il avait reçu une rare exemption* (voir encadré plus bas) lui permettant de suivre plusieurs séances. L’impact sur son quotidien, l’acceptation de la maladie, est immense, témoigne-t-il.

Sur une échelle d'anxiété, la veille de ma [première] séance de psilocybine, j'ai obtenu un score de 36 sur 50, donc assez élevé. Et le lendemain, mon score était tombé à 6 , raconte-t-il.

« Je vivais dans un état où je ne pouvais même plus fonctionner, et l'idée que j'aurais pu passer les deux dernières années dans cet état de souffrance… je ne sais pas si j’aurais pu vivre avec ça. » — Une citation de Thomas Hartle

Alors cet outil thérapeutique a vraiment été très positif pour moi.

Un pas de plus , mais encore des obstacles

Le Dr Michael Verbora pense que l’utilisation de ces drogues en santé mentale, dans un contexte clinique et sous la supervision de professionnels, mérite d’être développée.

Ce médecin torontois est directeur médical de Field Trip Health, un réseau de cliniques établies au Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas, qui se spécialisent dans l’utilisation de la kétamine pour traiter notamment la dépression sévère et le syndrome de stress post-traumatique.

La kétamine n’est pas psychédélique au sens strict, mais s’y apparente. Elle ne nécessite pas de dérogation spéciale, contrairement aux champignons magiques, et est déjà largement utilisée en médecine comme anesthésiant et dans les antidépresseurs.

L’ouverture à l’utilisation d’autres drogues sous le PAS est un pas dans la bonne direction , selon le Dr Verbora. Mais cela reste inaccessible pour la plupart des gens qui en auraient besoin. Ça reste aussi coûteux parce que c’est intensif, et c’est encore un peu stigmatisé.

« La thérapie psychédélique en est encore à ses balbutiements. » — Une citation de Dr Michael Verbora

Le médecin prépare en ce moment les dossiers de plusieurs patients qui souhaitent avoir accès à une thérapie à base de psilocybine, et souligne que c’est un processus laborieux avec beaucoup de paperasse .

Il faut retrouver les noms des docteurs ou des thérapeutes qu’ils ont consultés par le passé, les programmes qu'ils ont suivis, quels médicaments ils ont pris et à quelle dose, pour combien de temps. Mais pour un patient qui est au stade palliatif, je ne vois pas en quoi c’est utile de savoir quels médicaments il a utilisés dans les années 1980.

Thomas Hartle, lui, a dû se rendre en Colombie-Britannique pour sa dernière séance de psilocybine ce printemps, alors qu’il habite Saskatoon. Il n’a pas pu trouver de médecin près de chez lui pour s’occuper de sa demande au PAS .

C’est dommage, parce que beaucoup de gens n’ont pas nécessairement accès à un médecin qui est qualifié pour offrir ce genre de thérapie ou qui sent qu’il a les connaissances nécessaires sur le sujet.

Il confirme aussi que c’est une option coûteuse. Une séance de psilocybine peut durer jusqu’à huit heures. Vous n’allez pas payer un professionnel de la santé pour cette durée pour une bouchée de pain [...]. Et ce n'est pas couvert par les assurances en ce moment.

Le Dr Verbora croit que ces obstacles poussent des patients à risquer l’automédication et se tourner vers le marché noir. Or ce que nous devons vraiment faire, c'est créer des incitatifs pour que les gens se soignent dans un espace sûr et dans une culture médicale où nous pouvons les protéger.

L’utilisation de ces substances, ajoute-t-il, ne doit surtout pas être vue comme un traitement miracle , mais un outil jumelé à la psychothérapie pour un travail à plus long terme.

Plaidoyer pour plus de recherches

Pour l’instant, Santé Canada n’est pas en mesure de tirer des conclusions sur l’utilisation de drogues psychédéliques par le PAS , mais note que les praticiens qui y participent sont tenus de fournir des commentaires au programme .

Le but de cette rétroaction est de comprendre la réponse d'un individu à l'utilisation d'une thérapie particulière dans un but thérapeutique particulier.

Pour évaluer plus largement l'innocuité ou l'efficacité, Santé Canada compte surtout sur d’éventuels essais cliniques.

Mais les recherches dans ce domaine, surtout les bonnes recherches font encore défaut, estime Rotem Petranker, directeur associé du programme de recherche en science psychédélique de l’Université de Toronto et cofondateur du Centre canadien pour la science psychédélique.

« L'importance d'une bonne démarche scientifique dans cette révolution en cours ne peut être surestimée. » — Une citation de Rotem Petranker

Il s’apprête justement à lancer, dans les prochaines semaines, des essais cliniques sur le microdosage de psilocybine, c’est-à-dire la prise de petites quantités sous-hallucinogènes de psychédéliques .

Notre groupe sera en grande partie composé de personnes atteintes d'un trouble dépressif persistant [...]. Et nous allons inclure des personnes de tous horizons, de tous âges, sexes, origines ethniques , précise-t-il.

Le chercheur planche sur ce projet depuis plusieurs années, et observe un certain changement de perception encourageant. Au début, je me souviens que c'était un non catégorique. "Qu'est-ce que vous faites?" Mais avec le temps, je pense que Santé Canada a beaucoup changé, ils semblent tout à fait ouverts maintenant à ce genre de travail.

Je pense qu'il y a une reconnaissance, d'une part, de la gravité de la crise de santé mentale et d'autre part, du peu d'outils dont nous disposons dans notre boîte à outils pour y faire face.

Engouement dans l’industrie

Le développement de ce domaine commence aussi, en même temps, à susciter l’intérêt d’investisseurs. C’est ce que constate Leila Rafi, associée chez McMillan LLP, un cabinet en droit des affaires qui conseille des clients dans l’industrie des substances psychédéliques.

En plus des changements au PAS , certains événements récents comme l’annonce de la décriminalisation de petites quantités de drogues en Colombie-Britannique en 2023 s'ajoutent à ce contexte d’ouverture grandissante, selon l’avocate.

Je pense que pendant la COVID, il y a eu un changement, les gens ont commencé à accepter des moyens non conventionnels pour traiter certains problèmes qui existent depuis longtemps , dit-elle.

Je vois des investisseurs prêts à investir réellement de l'argent dans l'industrie. Au dernier décompte, nous avions environ 60 sociétés qui ont inscrit leurs titres à la bourse canadienne. Et un tiers de ces entreprises ont fait ces entrées au cours de la dernière année. Beaucoup d'entreprises sont très intéressées par la recherche et les essais cliniques et espèrent avoir des centres de traitement si la réglementation devient plus permissive.

Dans les années 1960 et avant, c’est en partie la forte consommation récréative qui a poussé l'opinion publique ensuite à voir ces drogues d'une manière plus négative. Et donc c'est presque comme si elles vivaient une période de renaissance ici.

L’exemption en vertu de la LRCDAS* Il y a maintenant trois voies d’accès aux champignons magiques dans certaines circonstances, avec le soutien d'un praticien de la santé réglementé , selon Santé Canada : le Programme d'accès spécial  (Nouvelle fenêtre)  (PAS)

 (PAS) les essais cliniques  (Nouvelle fenêtre) 

 les exemptions individuelles en vertu du paragraphe 56(1)  (Nouvelle fenêtre)  de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Depuis 2020, 81 exemptions en vertu du paragraphe 56(1) ont été accordées à des patients pour accéder à la psilocybine à des fins médicales – Thomas Hartle a été l'un des premiers. En 2020, 19 exemptions ont aussi été accordées à des professionnels de la santé pour la possession et/ou consommation de champignons magiques à des fins de formation professionnelle. Une cinquantaine d’autres demandes de ce type sont présentement en attente d'être examinées, mais Santé Canada dit privilégier le PAS et les essais cliniques comme canaux d’accès.

