FEQ : un fort engouement qui se fait sentir chez les festivaliers et les commerçants

À la brasserie INOX, sur la Grande Allée, on s’attend à une soirée profitable dans une semaine qui l’est encore plus.

En moyenne, le propriétaire de l’endroit, Philippe Desrosiers, enregistre entre 10 et 15 % de son chiffre d'affaires annuel pendant la tenue du FEQ . Le pourboire, généreux qui plus est, y joue notamment pour beaucoup.

C’est un rush intense de 12 jours. [...] On ouvre à 11h le matin et on ferme à 3h du matin puis on a des gens à côté , explique-t-il.

La brasserie INOX se régale d'événements comme le FEQ alors que le propriétaire de l'établissement, Philippe Desrosiers, enregistre entre 10 et 15 % de son chiffre d'affaires annuel pendant la tenue du festival. Photo : Radio-Canada

Ce soir, je m’attends à une soirée aussi forte ou plus que [vendredi] et très tôt. J’ai tout devancé mon monde dans les horaires. Il fait tellement beau, on est tellement gâté par la température , poursuit-il au sujet de la soirée de samedi.

Le propriétaire s’est d’ailleurs préparé en conséquence : un petit campement a été établi dans son local pour lui permettre de dormir sur place.

Je dors ici parce que c’est les heures de travail, on commence tôt le matin et j’habite Stoneham, c’est une demi-heure de route à faire, alors j’aime mieux rester ici , raconte M. Desrosiers.

Adam Levine débarque sur les Plaines

Samedi matin, des personnes n’ont pas perdu de temps avant de se mettre en file dans l’espoir d’obtenir les meilleures places possibles lors de la prestation de Maroon 5 sur les plaines d’Abraham.

Des festivalières étaient déjà en file, samedi matin, dans le but d'obtenir les meilleures places possibles, samedi soir, pour le spectacle de Maroon 5. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

C’est le cas d’Audrey et Meghan qui n’ont pas hésité à faire les lève-tôt pour se garantir des places de choix lors de la prestation du groupe américain.

C’était sûr et certain qu’on venait les voir aujourd’hui. [...] Être en avant, ça fait vraiment une ambiance différente , raconte Audrey.

Seulement 24 heures après le succès de Luke Combs, vendredi soir, les festivaliers seront donc de retour sur les Plaines

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Malgré les milliers de personnes qui ont festoyé sur le site du FEQ, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) n’a pas eu à décerner des contraventions, vendredi.

Avec les informations d’Alexane Drolet