Des opposants aux pavillons-jardins s’inquiètent de leur impact sur l’immobilier

Le groupe est composé d’associations de résidents de Toronto. Il a d’ailleurs lancé un appel s’opposant aux modifications du règlement municipal entourant les pavillons-jardins. Celui-ci a été rejeté par le Tribunal ontarien mardi dernier.

L’avocat de ce regroupement, William Roberts, estime que la construction des pavillons-jardins fera plus de mal que de bien pour les premiers acheteurs. Il indique que bon nombre de firmes d’investissement sont déjà en train d’acheter des maisons pour les convertir en habitations à logements multiples.

L'avocat William Roberts estime que la construction des pavillons-jardins fera augmenter le prix du logement. Photo : Fournie par William Roberts

Les premiers acheteurs seront maintenant en concurrence avec des firmes d’investissement qui vont vouloir installer des pavillons-jardins dans les cours arrière aussitôt que possible , soutient l’avocat, également président de la Confederation of Resident and Ratepayer Associations de Toronto.

Selon lui, les investisseurs pourraient demander 4000 $ à 5000 $ par mois pour ces maisonnettes.

Ceci change tout d’un coup la valeur d’un logement et son prix va augmenter en conséquence , croit-il.

William Roberts ajoute que le coût de la construction d’un pavillon-jardin peut s’élever à des centaines de milliers de dollars.

« Ces logements ne seront pas construits par des grands-parents qui désirent héberger leurs petits-enfants ou vice versa. Ces maisonnettes coûtent très cher. Des investisseurs vont devoir s’impliquer dans la construction. » — Une citation de William Roberts, avocat

Dans son appel, le regroupement d’associations soutient que la Ville a clairement outrepassé les règlements provinciaux qui limitent la construction de pavillons-jardins aux maisons unifamiliales, jumelées ou en rangées.

Il affirme par ailleurs qu’il n’y a pas de bons arguments légaux ou de planification pour autoriser la construction de ces maisonnettes dans les zones de multiplex et des immeubles d’appartements de faible hauteur sans l’élaboration de normes appropriées.

Certaines familles heureuses de cette décision

Lai Chung Liu et Diogo Pinto font partie des Torontois qui sont heureux de voir que la Ville a rejeté l’appel. Le couple a justement acheté une plus grande maison que nécessaire l’an dernier dans le but d'héberger leur famille élargie.

Les logements intergénérationnels coûtent très cher et sont recherchés par des investisseurs. Nous avons alors opté pour une maison avec une grande cour arrière , déclare Diogo Pinto.

L’adoption d’un règlement municipal en février autorisant les pavillons-jardins par le conseil municipal de Toronto représentait la solution parfaite pour ce couple.

Diogo Pinto, à gauche, et Lai Chung Liu ont acheté une propriété avec une grande cour arrière à Scarborough il y a un an. Ils comptent construire un pavillon-jardin. Photo : Radio-Canada / Talia Ricci / CBC

Le pavillon-jardin offrait une solution abordable pour ajouter de l’espace à notre maison et nous permettre d’accueillir des membres de la famille qui souhaitent vivre plus près de nous, indique Lai Chung Liu.

Ce dernier précise que lui-même et son partenaire sont des immigrants et qu’il est important pour eux de pouvoir se réunir avec leurs familles.

Au cours des prochaines années, ils prévoient concevoir et construire leur pavillon-jardin de rêve qui, selon eux, sera plus écologique que leur demeure principale.

En fin de compte, c’est notre propriété. Nous l’avons acheté. Je pense que nous devrions pouvoir faire ce que nous voulons, tant que nous ne dérangeons pas nos voisins , conclut Diogo Pinto.

Inquiétude entourant l’impact écologique

La présidente de la Long Branch Neighbourhood Association, Christine Mercado, déplore quant à elle le fait que les résidents n'ont pas pu présenter leurs préoccupations en matière d’urbanisme lors de l’appel.

Une grande partie de nos préoccupations était fondée sur l’aspect environnemental de la chose, car il s'agit d'une forme de densification des quartiers , déclare-t-elle.

Christine Mercado, présidente de la Long Branch Neighbourhood Association, s'inquiète particulièrement de l'impact de ces pavillons-jardins sur le nombre d'arbres dans le secteur. Photo : Fournie par Christine Mercado

Elle ajoute que l’association s'inquiète notamment de la taille des structures autorisées et de l'impact qu'elles auront sur le couvert forestier du quartier.

L’accès au logement abordable, une priorité

La conseillère municipale représentant le secteur de Davenport, Ana Bailão, affirme de son côté que l’objectif était d’offrir plus d’options de logements pour les Torontois.

Le pavillon-jardin est une option pour les terrains qui n’ont pas de ruelle. Vous pourriez donc avoir un garage dans la cour arrière et un pavillon-jardin dans votre jardin pour rajouter à votre maison , dit-elle.

Mme Bailão reconnaît que la construction de ces maisonnettes n’est pas la seule solution aux besoins de la Ville en matière de logement. Elle estime cependant que ça va aider.

« Cela va rendre le logement plus abordable tout en créant une certaine équité dans nos quartiers. » — Une citation de Ana Bailão, conseillère municipale

La conseillère municipale ajoute que les mesures entourant la protection des arbres dans le règlement municipal autorisant les pavillons-jardins sont plus strictes que celles en vigueur pour les maisons unifamiliales.

Mme Bailão croit d’ailleurs que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose si les investisseurs saisissent l’occasion de construire des unités de location.

Nous avons également besoin de logements locatifs dans notre ville. Cinquante pour cent de nos résidents vivent dans les unités de location. Parfois des gens l’oublient , conclut-elle.

Avec les informations de Talia Ricci de CBC