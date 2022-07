Un septième mandat pour le chef de la communauté innue de Matimekush-Lac-John

Au jour un de son septième mandat, le chef de la communauté innue de Matimekush-Lac-John, Réal Mckenzie, met les cartes sur table et déclare que les enjeux importants pour son mandat seront la reconnaissance du territoire, la protection de la jeunesse et la poursuite des efforts afin de faire face à la crise du logement.

À la suite d’une lutte électorale impliquant deux candidats, Réal Mckenzie a obtenu 52 % des voix, contre 48 % pour son opposant, Pako Vachon. Ce sont 590 membres de la communauté qui ont exercé leur droit de vote, pour 765 inscrits, soit un taux de participation de 77 %. Je veux remercier ma population pour la confiance qu’elle m’a témoignée hier , souligne le chef.

Réal McKenzie (à gauche) et Pako Vachon (à droite) étaient en lice pour le poste de Chef de Matimekush-Lac John. Photo : Page Facebook de Tepatshimuna Matimekush Lac-John

Enjeux prioritaires

En ce qui concerne son nouveau mandat, il souhaite mettre les ressources et efforts nécessaires afin de désenclaver les territoires innus touchés par la convention de la Baie-James. C’est un enjeu depuis des années, ce sont des territoires qui nous appartiennent et nous n’avons pas été signataires. L'objectif est d'amener des discussions avec les signataires autochtones, donc les Cris, les Inuits et les Naskapis, sans oublier les paliers de gouvernement impliqués , explique Réal Mckenzie.

Son deuxième objectif est d’aider la jeunesse qu’il qualifie de malade . Il souhaite créer un processus de guérison pour les jeunes qui ont des problèmes liés à la consommation. Il indique que l’une de ses priorités est de sauver des vies et entre autres celle des jeunes.

« C'est quelque chose que je vais commencer dès maintenant, je ne lâcherai pas mes jeunes, car nos jeunes, ce sont eux qui vont représenter l'avenir et le développement qui se fait chez nous. » — Une citation de Réal Mckenzie, chef de la communauté innue de Matimekush-Lac-John

M. Mckenzie explique que, lors de son dernier mandat, lui et son équipe ont réussi à minimiser les impacts de la crise du logement. On est passé de la construction de quatre à 10 maisons par année, donc ça va nous aider à rattraper le retard , explique-t-il.

Il entend aussi poursuivre l’amélioration des infrastructures, effectuer des rénovations et faire des travaux de réfection des routes .

Le conseil

Quatre conseillers ont également été élus vendredi, parmi les 10 candidats qui se sont présentés. Pierre-Luc André, Nathalie Tshutshet Gabriel, Dan George Gabriel et Didier Grégoire formeront le nouveau conseil aux côtés de Réal McKenzie.

Leur mandat se terminera en 2025.