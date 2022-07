L’agrile du frêne arrive dans la Baie-des-Chaleurs

À la suite du signalement d’un arboriculteur dans la région, nos équipes ont été sur place pour prélever des insectes et les envoyer au laboratoire. On a eu la confirmation que c’est l’agrile du frêne , explique le spécialiste opérationnel pour les programmes des végétaux pour le centre du Québec de l’ ACIA , Anouar Mestari.

M. Mestari, qui est aussi le porte-parole de l’ ACIA dans le dossier de l’agrile, soutient que c’est une découverte qui inquiète.

« On ne peut pas y rester indifférent. C'est sûr que ça nous inquiète parce qu’à chaque nouvelle découverte, ça nous indique que les mesures que l’Agence met en place ne sont peut-être pas suffisantes. » — Une citation de Anouar Mestari, porte-parole de l’ACIA dans le dossier de l’agrile

L’agrile, qui serait arrivé aux États-Unis en provenance de l’Asie, se déplace vers l’est depuis son apparition sur le continent il y a plus d’une vingtaine d’années.

Il a été découvert pour la première fois au Québec en 2008, dans la ville de Carignan en Montérégie. Par la suite, il s’est déplacé tranquillement vers la Rive-Nord et à Montréal. On l’a trouvé en 2018 dans la région de Québec et en 2019 dans le Bas-Saint-Laurent ainsi que dans la région de Chaudière-Appalaches, selon M. Mestari.

Au fil des ans, sa présence a aussi fortement augmenté en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Une carte démontre les zones où l’agrile du frêne est réglementé par l’ACIA. Photo : ACIA

Afin de contrer sa transmission d’une région à une autre, l’ ACIA met en place diverses mesures. Par exemple, il est obligatoire de posséder un certificat de circulation afin de transporter le frêne d’un territoire contaminé vers un territoire qui ne l’est pas.

L’Agence s’assure aussi que le bois contaminé soit pris en charge, en l’écorçant, en le traitant par la chaleur ou en le déchiquetant.

Selon le consultant en arboriculture Jean Lamontagne, l’insecte pénètre dans l’écorce et y dépose ses œufs. La larve, en grossissant, se nourrit du cambium du frêne qui est la zone où circulent les vaisseaux de sève. Au bout d’un certain temps, la sève est bloquée et l’arbre finit par mourir.

C’est dans le Grand Montréal qu’il y a le plus de frênes dans la province, selon Jean Lamontagne. L’enseignant à la retraite affirme que dans le sud du Québec, les frênes poussent naturellement dans les forêts en raison du climat et qu’on les retrouvait par millions avant l'épidémie causée par l'agrile.

Par contre, plus on monte vers la Gaspésie et moins il y a de frêne dans les boisés, puisque ce sont généralement des arbres qui ont été plantés dans la région par l’humain il y a quelques décennies.

Plus on va vers l’est et moins il y a de frêne, donc moins la maladie progresse rapidement parce que c’est une question de quantité , soutient M. Lamontagne.

Bien que l’insecte ne pose aucun danger pour l’humain ou pour les autres sortes d’arbres, la situation n’en demeure pas moins inquiétante.

Selon des spécialistes, d’ici 10 ans, il n’y aura plus de frêne sur le continent.

« C’est un insecte qui va tuer l’ensemble de nos frênes à travers l’Amérique. C’est majeur parce que le frêne est un arbre qui est utile pour le bois d'œuvre, l’ornementation et un paquet de choses. » — Une citation de Jean Lamontagne, consultant en arboriculture

Contaminé, un frêne peut mourir aussi rapidement qu’en deux ans.

Il existe plusieurs sortes de frênes et l’agrile s’attaque à chacune d’elles : le frêne rouge, le frêne blanc et le frêne noir. Ce sont trois types de frênes qui vont disparaître de nos forêts puis c’est un arbre qui est extrêmement disponible et en quantité énorme au Québec , déplore M. Lamontagne.

Un agrile peut pondre jusqu’à 50 œufs par année (archives). Photo : Associated Press / Département des ressources naturelles du Minnesota

Mais une question demeure : comment l’agrile du frêne s’est-il rendu jusqu’en Gaspésie? La thèse retenue par Jean Lamontagne est le déplacement du bois de chauffage entre les régions.

« Disons que vous demeurez à Montréal et que vous achetez du bois de chauffage et que vous allez en camping en Gaspésie. Vous prenez le bois et, malheureusement, il y a une bûche dans le paquet qui est contaminée par l'agrile. L’agrile se sauve du feu, va pondre sur des frênes à proximité et la maladie recommence. » — Une citation de Jean Lamontagne

Il est persuadé que c’est ce qui s’est produit en Gaspésie. Pour le confirmer, il va falloir attendre au moins jusqu’à la fin de l’été.

Le site contaminé le plus près de Carleton-sur-Mer est à plus de 200 kilomètres, selon Anouar Mestari. Chaque année à travers le Canada, l’ ACIA installe des pièges à proximité des lieux contaminés pour suivre la progression de l’insecte. Ces pièges sont installés de juin à août.

Si l’enquête révèle que des sites avoisinants entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent ou le Nouveau-Brunswick sont aussi contaminés, les scientifiques vont pouvoir déterminer que l’agrile s’est déplacé et s’installe dans la région.

Pour l'instant, c’est un site circonscrit, explique M. Mestari. Si l’agrile n’est pas détecté autour, c’est sûr qu’on va se poser des questions sur comment c’est arrivé jusqu’ici. La thèse la plus probable est le transport de produits par l’être humain.

Pourtant, le déplacement de bois de chauffage d’une région réglementée sur l’agrile est interdit par l’ ACIA .

En général, après la détection de l’agrile du frêne dans une nouvelle zone, l’ ACIA agrandit la zone réglementée. Ce changement devrait se produire cet automne selon M. Mestari. Minimalement, c’est la MRC d’Avignon qui sera ajoutée aux réglementations.

Pour l'instant, la dame chez qui l’agrile du frêne a été détecté, Fernande Fournier-Roy, peut faire ce qu’elle veut avec les arbres contaminés sur son terrain sauf les déplacer. Elle peut les traiter, ne rien faire ou les couper. Si elle les abat, l’ ACIA va s’assurer qu’elle en dispose de la bonne façon.

Les dégâts causés par l’agrile du frêne sur les arbres de Fernande Fournier-Roy. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschenes

Mme Fournier-Roy affirme avoir planté les frênes aujourd’hui contaminés, il y a plusieurs décennies. Ça fait toujours un peu quelque chose parce qu’on aimait ça que ce soit tout boisé. Mais on ne peut pas faire plus, s’ils sont malades, ils sont malades et c’est tout , soupire la dame.

Des coûts élevés

C’est la Ville qui est responsable des frênes sur son territoire, dans les parcs et les terrains municipaux. Si les arbres sur ses terrains sont contaminés, c’est à elle d’en assumer les coûts.

Par contre, si l’agrile est détecté sur un terrain privé, comme c’est le cas à Carleton-sur-Mer, c’est aux propriétaires de s’en occuper, selon les informations que le maire Mathieu Lapointe possède pour l’instant.

« Évidemment, ça va avoir un impact dépendamment du nombre d’arbres qu’il faut abattre parce qu’on va devoir en disposer convenablement et qu'il y a des réglementations à respecter. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le consultant en arboriculture Jean Lamontagne explique qu’il existe plusieurs traitements possibles contre l’agrile. Un vaccin qui empêche le développement des larves dans les arbres peut être donné au frêne.

Ce produit coûte entre 3 $ et 8 $ du centimètre de diamètre de l'arbre, selon M. Lamontagne. De plus, il doit être appliqué aux deux ans et même à chaque année s’il y a d’autres arbres contaminés autour.

Il est aussi possible d’abattre l’arbre mais, dans ce cas, il est interdit de garder le bois par la suite.

Ça coûte une fortune aux villes d’abattre ces arbres et en plus, ce bois d'œuvre disparaît à tout jamais, soulève M. Lamontagne. On ne sait pas quand cette épidémie va finir, mais là, elle est en pleine force alors qu’à Montréal l’agrile a pratiquement tué 75 % des frênes.

Comment détecter l'agrile du frêne

Jean Lamontagne explique que pour déterminer si son frêne est malade, il faut regarder au niveau de la cime et que si on voit des branches mortes qui commencent à apparaître et qu’on voit des gourmands, soit des branches verticales qui montent vers le ciel, qui apparaissent de plus en plus bas sur l’arbre , c’est un indicateur important.

Des arbres atteints par l'agrile du frêne. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschenes

Afin de limiter la propagation de l’agrile du frêne dans cette période d'épidémie, il est important de le signaler rapidement si l’on pense voir des frênes contaminés.

Avec les informations de Jean-François Deschenes.