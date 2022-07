La police japonaise reconnaît des failles dans la sécurité de Shinzo Abe

Nous ne pouvons nier qu'il y a eu des problèmes avec la sécurité étant donné la façon dont les choses se sont terminées , a déclaré Tomoaki Onizuka, chef de la police de Nara, lors d'une conférence de presse.

En plus de 27 ans de carrière, je n'ai pas de plus grand remords, pas de plus grand regret que celui-ci , a-t-il ajouté, la voix tremblante d'émotion, au sujet de la mort de Shinzo Abe, abattu alors qu'il prononçait un discours dans un rassemblement politique.

Des responsables locaux du Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste) ont précisé n'avoir reçu aucune menace avant l'attaque, dont les images ont tourné en boucle sur les chaînes de télévision.

Cette vue aérienne prise depuis un hélicoptère montre les enquêteurs sur les lieux où l'ancien premier ministre japonais a été abattu. Photo : AFP

On y voit l'ex-chef du gouvernement debout sur un podium, quand une forte détonation retentit, suivie d'un dégagement de fumée. Les spectateurs, surpris, se baissent, et on aperçoit plusieurs personnes en plaquer une autre à terre.

Les mesures de sécurité sont parfois peu strictes dans les rassemblements électoraux locaux au Japon, où les crimes violents sont rares et où les lois sur les armes à feu sont très sévères. Certains estiment toutefois que les mesures, même permissives, étaient insuffisantes à Nara, compte tenu du profil de M. Abe.

La police a indiqué qu'elle allait analyser ce qui, précisément, a fait défaut vendredi et mettre en œuvre les changements nécessaires.

L'auteur présumé de l'attaque, arrêté sur les lieux, a avoué avoir délibérément visé M. Abe, expliquant à la police en vouloir à une organisation à laquelle il croyait que celui-ci était affilié. Certains médias japonais ont évoqué un groupe religieux.

Cet homme âgé de 41 ans, Tetsuya Yagami, serait un ancien membre de la marine japonaise, selon les médias locaux. Il a utilisé une arme d'apparence artisanale , sur laquelle des analyses complémentaires étaient en cours.

Plus récemment, il a travaillé dans une usine de l'ouest du Japon pendant environ un an et demi, mais a démissionné en mai dernier, toujours selon des médias locaux. Son attitude au travail n'avait pas posé de problème. Je suis surpris et choqué , a déclaré son ancien supérieur au quotidien Mainichi.

Tetsuya Yamagami (à droite), tenant une arme bricolée qui aurait servi à assassiner Shinzo Abe. Photo : Associated Press

Selon la police, M. Yamagami a parlé aux enquêteurs de manière détachée après l'attaque.

D'anciens camarades de collège interrogés par la chaîne de télévision publique NHK l'ont décrit comme calme, mais pas solitaire, doué pour le sport comme pour les études.

Bricolage accessible en ligne

Il y a eu quelques cas au Japon, ces dernières années, où des personnes ont fabriqué elles-mêmes des armes de façon illicite, mais les crimes commis avec des armes à feu y restent très rares. En 2021, le pays a compté dix fusillades, dont huit impliquant des groupes criminels, selon les données de la police.

La fabrication d'armes à feu avec une imprimante 3D et la fabrication de bombes peuvent aujourd'hui être apprises sur Internet n'importe où dans le monde , explique Mitsuru Fukuda, un professeur de l'Université Nihon spécialisé dans la gestion de crise et le terrorisme, à Tokyo. Cela peut être fait en deux ou trois jours après avoir obtenu des pièces telles que des tuyaux , complète M. Fukuda, qui a analysé les images de l'arme utilisée lors de l'assassinat de Shinzo Abe.

Les images vidéo montrent que l'assaillant a tiré avec un dispositif muni d'une poignée de pistolet et de ce qui semblait être deux tuyaux recouverts de ruban électrique noir.

Toute personne ayant une compréhension de base du fonctionnement des armes à feu aurait pu le fabriquer avec un minimum de connaissances , soutient Tetsuya Tsuda, spécialiste de la question des armes à feu, ajoutant qu'il n'a peut-être même pas fallu une demi-journée pour fabriquer l'arme utilisée dans l'attaque.

Les médias japonais ont indiqué, samedi, que le suspect avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait cherché en ligne des instructions pour fabriquer des armes à feu et qu'il avait également commandé des pièces et de la poudre à canon sur Internet.

L'assassinat de M. Abe a suscité de vives émotions dans le monde entier, où des commémorations n'ont pas tardé à être organisées, comme ici, par l'Association de gestion d'Ahmedabad, en Inde. Photo : AFP / Sam Panthaky

Ce tragique événement n'a pas empêché la campagne sénatoriale de se poursuivre. L'actuel premier ministre Kishida, membre comme Shinzo Abe du PLD, a participé samedi matin à un rassemblement de campagne à Yamanashi (ouest de Tokyo) devant 600 personnes, déclarant, selon le quotidien Mainichi, que la violence ne saurait l'emporter sur la parole .

On ne va pas laisser se reproduire ce qui s'est passé hier , a lancé un membre de la sécurité cité par le quotidien, qui décrivait un dispositif de protection renforcé, avec installation de détecteurs de métaux et fouille des sacs des spectateurs.

Le corps de Shinzo Abe est arrivé samedi en début d'après-midi à son domicile de Tokyo, à bord d'un corbillard dans lequel avait pris place sa femme.

Des livres de condoléances sont mis à la disposition du public dans les ambassades et consulats du Japon. Photo : Associated Press / Susan Walsh

Au Canada, des registres de condoléances seront disponibles dans les consulats généraux du Japon à Montréal et à Ottawa, les 11 et 12 juillet.

L'assassinat d'un des hommes politiques les plus connus de l'archipel, qu'il a gouverné pendant plus de huit ans, a profondément meurtri et ému au Japon comme à l'étranger. De nombreux dirigeants n'ont pas tardé à exprimer leur sidération et leur peine quant à ce décès soudain.

Selon des médias japonais, une veillée funèbre est prévue lundi soir et les funérailles auront lieu mardi, en présence uniquement de la famille et de proches de M. Abe.