Senneterre tient des activités à l’occasion de la Fête du nautisme

La fête vise à promouvoir et favoriser l’accessibilité aux loisirs nautiques pour toute la population.

Ça sera aussi l'occasion de sensibiliser les usagers aux bonnes habitudes sécuritaires sur l'eau.

Pour samedi, il va y avoir une randonnée amicale à la découverte du lac Tiblemont.

Une quarantaine d'équipes vont prendre part à la journée, mentionne la coordonnatrice des loisirs à la Ville de Senneterre et organisatrice de l'événement, Isabelle Servant.

On est surpris par la réponse des gens, on est contents. Ça se peut que des gens s'inscrivent aussi sur place. Il n'y a pas beaucoup d'activités nautiques. Alors oui je dirais que c'est quand même une activité intéressante à Senneterre, on a beaucoup de plans d'eau, et on n'a pas beaucoup d'activités en tant que telles sur nos plans d'eau. Je ne dirais pas non plus que c'est une activité d'envergure. Peut-être que ça le deviendra, on pourra faire de la promotion encore plus sir les gens répondent bien et qu'ils apprécient l'activité , explique l'organisatrice.

Dimanche une autre activité sera organisée et cette fois ça sera l'occasion de faire du kayak gratuitement.

Des kayaks et des canots seront à la disposition du grand public sur l'aire de repos en face de l'hôtel de ville de Senneterre.

Les fonds amassés durant l'activité seront versés à un organisme chargé d'aider les ainés de la municipalité.