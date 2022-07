Shawn Mendes reporte sa tournée mondiale pour prendre soin de sa santé mentale

Le musicien élevé à Pickering, en Ontario, a publié une déclaration sur son compte Instagram vendredi soir disant qu'une série de concerts aux États-Unis seraient reportés afin qu'il puisse guérir et prendre soin de lui-même.

Je fais des tournées depuis l'âge de 15 ans et pour être honnête, il a toujours été difficile d'être sur la route loin de mes amis et de ma famille , a-t-il écrit vendredi.

« Après quelques années sans [être sur la] route, je me sentais prêt à me replonger, mais cette décision était prématurée et malheureusement, le fardeau [d'être sur] la route et la pression m'ont rattrapé et j'ai atteint un point de rupture. »