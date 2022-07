La CCN poursuit l’assaillant de Rideau Hall pour les dommages causés à la grille

Selon une demande introductive d’instance déposée à la Cour supérieure de l’Ontario la semaine dernière, la CCN – qui est responsable des résidences officielles à Ottawa – demande 350 000 $ pour réparer la barrière et la propriété environnante, en plus de 100 000 $ en dommages-intérêts punitifs et exemplaires.

Corey Hurren purge actuellement une peine de six ans d’emprisonnement, plus le temps déjà purgé, pour avoir foncé dans les grilles de Rideau Hall et avoir traversé le terrain à pied avec des armes à feu chargées.

L’ancien réserviste des Forces armées canadiennes, frustré par les restrictions du gouvernement fédéral liées à la COVID-19 et aux armes d’assaut, avait dit à la police qu’il voulait arrêter le premier ministre Justin Trudeau.

La nouvelle de la poursuite judiciaire a d’abord été rapportée par le magazine Frank.

La CCN , qui a retenu les services du cabinet d’avocats Conway Baxter Wilson LLP, a déclaré dans sa demande que les dommages causés à la propriété de Rideau Hall étaient attribuables à la négligence de M. Hurren.

Il a créé une situation de danger et d’urgence , est-il indiqué. À la suite de la collision, la propriété a été lourdement endommagée et nécessitait des réparations importantes .

Un porte-parole de la CCN n’a pas voulu offrir davantage de commentaires sur la situation, citant les actions judiciaires en cours.

L’an dernier, M. Hurrena plaidé coupable à huit chefs d’accusation au total, dont sept qui sont liés à l’utilisation d’armes à feu, y compris pour possession d’armes à feu dans un but dangereux pour la paix publique .

Le résident du Manitoba a également plaidé coupable à un chef d’accusation de méfait ayant causé des dommages à la barrière à Rideau Hall.

Le tribunal a appris que M. Hurren, qui avait perdu son entreprise pendant la pandémie et qui n’était pas admissible à la prestation d’urgence, avait dit aux policiers, lors de son arrestation, qu’il se sentait trahi par son gouvernement .

Au moment d’imposer la peine, le juge Robert Wadden a qualifié l’incident du 2 juillet 2020 d' agression armée contre le gouvernement, qui doit être dénoncée avec la plus grande fermeté .

Corey Hurren a commis une attaque armée à motivation politique dans le but d’intimider le gouvernement élu du Canada , a-t-il dit.

Corey Hurren purge sa peine à l’Établissement de Joyceville, situé près de Kingston, en Ontario.

