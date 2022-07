Plus d’une centaine de participants au triathlon de Ville-Marie

L'événement sportif accueille plusieurs dizaines de participants de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'extérieur de la région.

Il s'agit du Triathlon de Ville-Marie, qui combine les volets compétitif et participatif.

Il y a le triathlon sprint, le triathlon olympique ainsi qu'une épreuve de duathlon avec course et nage dans le lac Témiscamingue.

Les sportifs 14 à 17 ans sont aussi invités au triathlon pour s'initier à cette discipline sportive.

Des courses sont aussi proposées pour les plus petits dans le volet créatif.

La chargée des communications Lisandre Rivard attend à un peu plus d'une centaine de participants pour les deux volets.

C'est moins que d'habitude en raison de la pandémie, mais l'événement demeure quand même important pour plusieurs.

Nous, on n'a pas un objectif de beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Ce n’est pas ça qu'on souhaite. On veut seulement que les gens aient un événement marquant. On veut que les enfants découvrent aussi le plaisir de faire du sport. Et je dirais que c'est plus la diversité des inscriptions qui nous plaît. Plus on a d'inscrits dans différentes catégories, plus on est content à la fin de l'événement, mais évidemment, c'est le jour de l'événement, car tout le monde repart avec un sourire et une belle expérience avec l'envie de revenir , explique Lisandre Rivard.

Elle précise qu'il y a de moins en moins de triathlons en Abitibi-Témiscamingue et que l'activité a aussi des retombées économiques sur les commerces de la ville.