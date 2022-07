La traditionnelle traversée en chaloupe du Festirame est reportée

Le départ devait avoir lieu à 9 h à la Place de la Traversée à Roberval. Ce départ du marathon Proco a été remis à dimanche en raison des fortes vagues qui déferlent présentement, a alors indiqué le responsable des communications et du marketing de l'événement Frédéric Gagnon en entretien téléphonique. C’est vraiment par sécurité qu’on a pris cette décision.

Les 12 participants pourront reprendre la traversée dimanche. Pour le moment, il n’y a pas de forts vents dans les prévisions météorologiques, donc on reprendra le départ dimanche même heure à la Place de la Traversée , a ajouté M. Gagnon.

Le saut de la plongeuse de haut vol Lysanne Richard qui devait avoir lieu sur le site de la Dam-en-Terre à Alma est également annulé. L'organisation ne sait pas encore s'il pourra être remis.

Succès pour la soirée d'ouverture

Frédéric Gagnon en a profité pour souligner le franc succès de la soirée d’ouverture.

On a reçu plus de 5100 personnes pour le groupe Kaïn et les festivités continuent avec Ludovick Bourgeois.

Cœur de Pirate, Orloge Simard, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Koriass, Millencolin, Salebarbe et Hubert Lenoir sont également au programme.