Pari réussi pour la soirée country de Luke Combs au FEQ

L’arrivée de Luke Combs a provoqué une onde de cris de joie provenant de la foule. Sans attendre, il a lancé la chanson 1, 2 Many dans laquelle il a pris une pause pour descendre une bière en moins de cinq secondes.

Après avoir enfilé quelques chansons, le chanteur américain s’est adressé plusieurs fois à son public. Peut-être un peu trop. Le rythme s’est un peu essoufflé, même si chaque intervention venait du cœur. Croire en ses rêves, être fier de ses accomplissements, deux thèmes qui étaient chers aux yeux de Luke Combs.

Le morceau Doin’ This, qui ouvre son plus récent album, a été l’occasion de balancer les écrans de téléphone bien haut.

Les chapeaux de cowboy étaient populaires lors de la soirée country. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Le chanteur country a offert la pièce This One for You seul à la guitare acoustique, sans prétention, à l’image de sa performance. Pourquoi en faire plus? Luke Combs fait de la musique qui s’écoute. Malgré les bières qu’il peut vider plus rapidement que son ombre, chaque mot fait vibrer une émotion.

Avant de quitter la scène pour la première fois, le musicien originaire de Caroline du Nord a levé sa casquette, visiblement ému de la vague d’amour qu’il recevait du public.

Au rappel, il a fait monter un vendeur de bières sur scène pour lui acheter le contenu de sa glacière en échange de 500 $. Il a demandé à la foule de donner tout ce qui lui restait pour les trois minutes de Beer Never Broke My Heart.

Le chanteur américain retrouvera son public au Centre Vidéotron le 12 novembre prochain.

Bière, whisky et cocktail

La foule qui attendait Matt Lang était beaucoup plus impressionnante que celle de l’an dernier, alors que le Festival d’été se tenait devant un public restreint de 500 personnes.

Dès ses premiers pas sur scène, Matt Lang a tout de suite saisi l’électricité qui émanait de la foule. Le québécois avait l’air d’un gamin qui s’amusait sur scène avec ses copains.

Matt Lang au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Il chantait avec aplomb, saisissant l'opportunité de gagner le cœur de ceux qui ne le connaissaient pas déjà.

Après plusieurs de ses compositions, Matt Lang a délaissé un instant le honky tonk pour descendre près de la foule sur les airs de Summer of '69 de Bryan Adams de Paradis City de Gun’s N Roses.

Au moment de présenter son équipe, le directeur de tournée a apporté un grand cocktail dont les musiciens ont pris une gorgée. La recette a été même été affichée sur les écrans géants. Un moment sympathique.

Le musicien qui revient de Nashville pour travailler sur un nouvel album a terminé son tour de chant sur Water Down the Whiskey.

L'artiste canadien Talk était en ouverture de la soirée country au Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

L’alcool était omniprésent dans cette soirée, sans tomber dans l’abus. L’artiste canadien Talk qui accompagnait les festivaliers qui faisaient encore leur entrée sur les Plaines à 19 h a craqué une bière après seulement deux chansons.

Talk avait le son le moins country de la soirée, mais avait la dégaine nécessaire pour soutenir ce qui s’en venait. Son répertoire s'ancre plutôt dans le rock des années 1980 tellement, qu’il n’a pas hésité à reprendre des extraits de Queen et de Bon Jovi.

Le guitariste qui accompagne Talk sur scène. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Entouré d’un trio classique de musicien rock, la guitare électrique était le pilier de la structure musicale.

Vêtu d’une salopette fleurdelisée, il a surpris la foule avec plusieurs phrases en français et une reprise pesante de La Ziguezon.

Pendant ce temps sur l’autre scène

La soirée toute québécoise de la Place de l’Assemblée Nationale culminait avec la prestation du flamboyant Hubert Lenoir.

Le site était bondé pour l’artiste de Québec qui a été fidèle à lui-même avec ses tenues extravagantes, ses bains de foule et ses nombreuses interactions avec le public.

L'irrévérencieux chanteur n'a pas hésité à mentionner le fait qu'il jouait sur le plus petite scène du festival. L'artiste avait déjà publié sur son compte Instagram à ce sujet.

En collaboration avec Alicia Rochevrier