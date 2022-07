Les premiers ministres font front commun pour de meilleurs transferts en santé

L’augmentation des transferts fédéraux en santé sera au cœur des discussions de la rencontre du Conseil de la fédération, où les premiers ministres des dix provinces et des trois territoires du Canada se réuniront les 11 et 12 juillet à Victoria pour discuter des problèmes du pays.

Les problèmes d’accès aux services de soins de santé auxquels les Canadiens ont été exposés durant la pandémie ont accentué les pressions auxquelles sont soumis nos systèmes de santé. À moins que le gouvernement fédéral n’augmente de manière substantielle la part des coûts des soins de santé qu’il assume, ces pressions persisteront , a souligné le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui présidera le Conseil.

Lors de la précédente rencontre du Conseil de la fédération, qui a eu lieu virtuellement au début de février, les dirigeants provinciaux et territoriaux avaient demandé à Ottawa d’augmenter sa contribution de 22 % à 35 % des dépenses en santé, soit environ 28 milliards de dollars de plus par année.

Il s’agit non seulement de la première rencontre du Conseil de la fédération en personne depuis le début de la pandémie mais également de la première rencontre interprovinciale depuis l’annonce de la démission de John Horgan.

Il ne sera toutefois pas le seul dirigeant à tirer bientôt sa révérence puisque le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a également annoncé sa démission à la fin de mai après avoir remporté de justesse le vote de confiance de son parti.

L'économie

Outre les discussions sur les soins de santé, les premiers ministres profiteront de cette occasion pour aborder les questions de relance économique et d’abordabilité alors que l’inflation poursuit sa progression au Canada.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, prévoit quant à lui aborder la pénurie de main-d’œuvre qui touche plusieurs secteurs de l’économie et de la nécessité d’accepter plus d’immigrants qualifiés afin de pallier le manque de travailleurs.

De son côté, le premier ministre yukonnais, Sandy Silver, animera une discussion qui traitera de la souveraineté et de la sécurité dans l’Arctique, une question remise à l’avant-scène depuis l’offensive de la Russie en Ukraine, en février, faisant du même coup craindre des répercussions pour la sécurité du Nord.

Pour le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, il sera aussi question de discuter avec les autres dirigeants dans le but d'obtenir une plus grande autonomie par rapport à Ottawa et de développer l’industrie pétrolière et gazière de la province.

En plus de plusieurs réunions et conférences de presse au cours des deux jours que dure cette rencontre estivale, les premiers ministres auront également l’occasion de rencontrer le chef de la nation Songhees, Ron Sam, et le chef de la nation Esquimalt, Rob Thomas, sur les territoires desquelles la rencontre se déroule.