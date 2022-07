L’Alberta pourrait connaître une 7e vague de COVID-19 cet été, avertissent des experts

Les dernières données prélevées dans les eaux usées de la province montrent que le taux de positivité est en hausse et qu'un sous-variant hautement contagieux prend le dessus sur les autres.

Selon ces spécialistes des maladies infectieuses, le BA.5 est probablement la souche dominante en Alberta actuellement.

Le taux de positivité a probablement connu une hausse assez constante pour qu'on puisse parler d’une tendance , a déclaré la docteure Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta.

Des chercheurs de l'Université de Calgary vérifient des équipements de surveillance alors qu'ils traquent des traces de COVID-19 dans le système des eaux usées à Calgary l'année dernière. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Selon cette infectiologue, le sous-variant BA.5, plus contagieux, représente une proportion croissante des cas positifs.

Une mise à jour récente fournie par les services de santé de l'Alberta indiquait que, parmi les cas positifs dépistés entre le 21 et le 27 juin, 48 % étaient des souches autres que le BA.2.

Il faut plusieurs semaines au laboratoire provincial pour effectuer le séquençage complet du génome, mais la docteure Saxinger affirme que beaucoup de tests seront confirmés comme étant des BA.5.

Les chiffres non officiels suggèrent que le BA.5 représente certainement plus de la moitié [des cas] que nous observons , a-t-elle déclaré.

Tout le monde se préparait à une vague à l'automne. Mais la situation du BA.5 a ouvert la porte à une possible recrudescence estivale , a-t-elle ajouté.

Hausse des indicateurs dans les eaux usées

Selon le docteur Michael Parkins, spécialiste des maladies infectieuses à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary et l'un des responsables du programme provincial de surveillance des eaux usées, certains indicateurs indiquent que les taux de transmission de la COVID-19 en Alberta sont en nette hausse.

Au cours de la semaine dernière, nous avons observé des hausses dans plusieurs des principaux centres de l'Alberta, ce qui signifie que les cas vont probablement commencer à augmenter , a affirmé le Dr Michael Parkins. Nous connaissons les variants BA.4 [et] BA.5 depuis de nombreuses semaines, mais ce n'est qu'au cours des trois dernières semaines que nous avons vu cette substitution monter en flèche.

Ces hausses ont été observées à Calgary et à Edmonton, mais aussi à Banff et à Canmore.

Selon lui, les variants BA.4 et BA.5 représentent de 70 à 90 % des traces du SRAS-CoV-2 qu'ils détectent dans les eaux usées.

« Je pense que nous allons assister à une vague estivale. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir une vague en automne et en hiver également. » — Une citation de Michael Parkins, spécialiste des maladies infectieuses à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary

Les gens espéraient que nous verrions une poussée automnale conforme à celle des autres virus respiratoires. Mais ce que nous avons vu avec le SRAS-CoV-2, c'est qu'il ne semble pas suivre ces tendances. Nous avons des vagues qui tombent en dehors des périodes traditionnelles , a-t-il ajouté.

La Dr Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, recommande au gouvernement albertain d'élargir l'admissibilité à la quatrième dose de vaccin avant l'automne. Photo : John Ulan/Ulan Photography

Vers l'expansion d'une 4e dose de vaccin ?

Selon la docteure Saxinger, l'inquiétude actuelle est de savoir si la vague entraînera un grand nombre de cas légers ou quelque chose de pire.

Parce qu'il est plus contagieux, il est possible que le BA.5 fasse ce que le BA.2 d'Omicron a fait, c'est-à-dire se déplacer et trouver toutes les personnes sensibles. On assisterait alors à un impact dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs , a-t-elle indiqué.

« Si vous n'avez reçu que deux doses, vous êtes moins bien protégé en ce moment. » — Une citation de Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta.

Si cela se produit, la docteure Saxinger recommande au gouvernement albertain d'élargir l'admissibilité à la quatrième dose de vaccin avant l'automne. Et, selon elle, l'importance de la troisième dose doit être martelée dès maintenant .

Avec les informations de Jennifer Lee