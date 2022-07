Des commerçants estriens touchés par la panne chez Rogers vendredi

Une panne majeure chez Rogers a perturbé les connexions Internet, wi-fi et téléphoniques de milliers d’abonnés partout en pays vendredi. Plusieurs autres services, dont le formulaire ArriveCAN, des lignes téléphoniques de municipalité, et même le service de paiement direct Interac ont été paralysés, au grand dam de plusieurs commerçants estriens.

Leurs clients ont en effet dû payer avec leur carte de crédit ou en argent comptant pendant toute la journée. De nombreux clients ont donc dû rentrer bredouilles à la maison, faute d’avoir d’autres modes de paiement sur eux.

Vendredi après 21 h, Rogers a affirmé que des usagers recommençaient « peu à peu » à avoir accès à ses services et que son réseau principal semblait rétabli. L'entreprise a toutefois indiqué ignorer la cause du problème dans une entrevue avec CBC accordée plus tôt pendant la journée, et s’est faite somme toute avare de commentaires pendant la journée.

Le journaliste spécialisé en actualité économique et technologique au Devoir Alain McKenna a d’ailleurs critiqué cette approche vendredi après-midi en entrevue à Radio-Canada Estrie.

Moins l’entreprise communique ce qui se passe, plus on soupçonne le pire. Au point de vue des communications, ce n’est peut-être pas la meilleure approche , a-t-il remarqué.

La panne soulève aussi des questions sur la robustesse et le partage des infrastructures au pays, selon M. McKenna. Il est d'avis que les grandes entreprises de télécommunication ne collaborent peut-être pas suffisamment entre elles, ce qui les mettrait à risque de problèmes comme celui observé vendredi.

Vendredi, Rogers a dit être prête à applique[r] des crédits de façon proactive à l’ensemble de [sa] clientèle, et d’autres renseignements à ce sujet suivront sous peu .

Avec les informations de Thomas Deshaies