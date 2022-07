Le PDG de Suncor démissionne après le décès d’un deuxième travailleur cette année

L’entreprise Suncor a annoncé que son Conseil d'administration a convenu d'un commun accord du départ de son président et chef de direction, Mark Little, au lendemain de la mort d'un travailleur à une mine de l'entreprise.

L’entreprise reconnaît dans un communiqué une défaillance en matière de sécurité dans ses exploitations et procède ainsi à un changement à la tête de sa direction.

Suncor s'est engagée à atteindre l'excellence en matière de sécurité et d'exploitation dans l'ensemble de ses activités, et nous devons reconnaître nos lacunes et l'importance du changement , a déclaré Michael Wilson, président du Conseil d’administration.

Nous félicitons Mark pour son professionnalisme et le travail exceptionnel qu'il a accompli pour guider Suncor pendant la pandémie [...]. Nous le remercions pour ses années de service au sein de l'entreprise et lui souhaitons bonne chance , a-t-il ajouté.

Mark Little a rejoint Suncor en 2008 avant de gravir les échelons de la pétrolière jusqu'à sa direction. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Un employé contractuel de l’entreprise minière a trouvé la mort jeudi matin à la mine Base, au nord de Fort McMurray, en Alberta.

Une enquête préliminaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a affirmé que le décès de l’homme de 26 ans n’est pas considéré comme suspect.

Il s’agit du 13e décès d’un travailleur sur un site de Suncor depuis 2014.

Plus tôt cette année, Mark Little avait affirmé que l’entreprise devait améliorer la sécurité de ses sites d'exploitation pour protéger ses employés, à la suite d’une collision entre deux camions lourds qui a causé la mort d'un premier employé contractuel et fait deux blessés.

La direction de Suncor avait réagi à l’époque en présentant un plan pour améliorer la sécurité de ses opérations, mais l’incident de jeudi a eu raison du chef de direction de l’entreprise pétrolière.

Le vice-président exécutif de Suncor, Kris Smith est nommé chef de la direction par intérim pour gérer la phase de transition, en attendant la nomination d'un nouveau chef de direction de l'entreprise.

Le Conseil d'administration de Suncor a engagé une société de recrutement de cadres internationaux pour l'aider dans ce processus.