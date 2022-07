Festirame est de retour à Alma

En 2020, le festival avait été annulé et l’an dernier, la santé publique demandait le respect de la distanciation entre les participants dans des zones pouvant accueillir un maximum de 250 personnes lors d’activités extérieures.

L’organisation avait multiplié les efforts pour faire vivre l'esprit de Festirame différemment pendant cette période, notamment avec un parcours virtuel en réalité augmentée grâce à l'application Filière 13 ainsi qu'avec les spectacles musicaux ambulants où des artistes circulaient dans les rues de la ville à bord d'une remorque attachée à un camion.

Cette année, les spectateurs qui se rendront à la place Festivalma pourront découvrir la nouvelle scène dont les dimensions permettent la présentation de spectacles de calibre international.

La dernière fois qu’on a eu un artiste international sur la scène pendant le festival, ça remonte à 1989 avec Samantha Fox, donc maintenant qu’on a rénové la scène, on répond aux devis techniques de plus en plus d’artistes internationaux , fait valoir Frédéric Gagnon.

C’est le groupe Kaïn qui a donné le coup d’envoi à la série de spectacles qui s’inscrivent dans le festival. Il y a également au menu dans les prochains jours : Ludovick Bourgeois, Coeur de Pirate, Orloge Simard, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Koriass, Millencolin, Salebarbe et Hubert Lenoir.

Compétition de chaloupes à rames

Le traditionnel marathon de chaloupes à rames qui est à l'origine du festival aura lieu samedi sur le lac Saint-Jean.

Les gens qui veulent assister à l'arrivée des rameurs pourront s'installer à la Dam-en-terre d'Alma où la plongeuse de haut vol Lysanne Richard va sauter dans le lac Saint-Jean à partir d'une nacelle.

Avec les informations de Simon Roy-Martel