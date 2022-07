Le Manitoba restreint les rassemblements sur le terrain du Palais législatif

Le cabinet progressiste-conservateur a dressé une liste d'activités interdites, qui comprennent la tenue d’un feu, le fait de brandir une arme, l’installation d’un générateur, et le fait d’apporter du bois ou tout autre objet qui permet de soutenir un campement.

Les personnes qui enfreignent les règles pourraient être expulsées du terrain et s'exposer à des amendes pouvant aller jusqu'à 5000 $.

Les responsables de la sécurité pourront autoriser certaines des activités interdites si les résidents en font la demande par écrit.

Le gouvernement manitobain n'a pas encore précisé quand ces nouvelles règles entreront en vigueur.

La liste des activités interdites suit une loi adoptée plus tôt cette année qui a donné au gouvernement le pouvoir de déterminer ce qui peut et ne peut pas se produire sur le terrain du Palais législatif.

Plusieurs campements

Ce printemps, le ministre de la Justice, Kelvin Goertzen, déclarait que les résidents avaient le droit de manifester sur le terrain du Palais législatif, ajoutant qu’ils ne devraient pas être autorisés à installer des structures ou endommager des biens.

M. Goertzen n'était pas disponible pour commenter cette nouvelle réglementation, vendredi

Deux campements restent présents sur le terrain du Palais législatif, vendredi. L’un d'entre eux est sur place depuis plus d’un an et comprend plusieurs tentes et quelques structures en bois. Il a été créé après le début des fouilles de sépultures près d'anciens pensionnats pour Autochtones à travers le Canada.

Le deuxième campement, plus récent, se trouve sur la pelouse avant. À proximité de ce campement se trouvent des véhicules avec des messages relatifs aux politiques de santé publique liées à la COVID-19.