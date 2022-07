Les Britanno-Colombiens encouragés à obtenir leur deuxième dose de rappel cet automne

Comme ailleurs au pays, une troisième vague de COVID-19 due au variant Omicron se dessine en Colombie-Britannique. Les autorités de la santé encouragent la population à obtenir leur deuxième dose de rappel en septembre et pressent ceux qui n’ont pas encore obtenu leur première.

À compter de lundi, les Britanno-Colombiens de 12 ans et plus pourront, s’ils jugent qu’ils sont particulièrement vulnérables à la maladie, demander une deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Toutefois, les autorités de la santé encouragent les personnes qui le peuvent à attendre la campagne d’immunisation qui débutera en septembre, affirmant que l’automne est propice à la propagation de virus respiratoires et que de nouveaux vaccins plus adaptés à lutter contre les variants d’Omicron devraient faire leur apparition.

Nous avons une meilleure expérience avec les vaccins contre la COVID-19 autour du monde et les fabricants ont développé des vaccins qui protègent mieux contre Omicron, et ça semble prometteur , indique le médecin-hygiéniste en chef remplaçant, Dr Martin Lavoie.

Ces vaccins bivalents, qui combinent la souche originelle du SRAS-CoV-2 au variant Omicron, sont toujours en attente d’approbation par Santé Canada, mais les premiers qui devraient arriver sur le marché seraient ceux développés par les pharmaceutiques Pfizer et Moderna, pense le médecin.

Le virus a évolué depuis le début de la pandémie et nos vaccins doivent évoluer également , illustre le Dr Lavoie.

Attendre l’automne

Des messages seront envoyés dès la semaine prochaine à la population, selon le même ordre de vulnérabilité utilisé tout au long de la pandémie, et les gens pourront alors choisir s’ils désirent leur deuxième dose de rappel tout de suite ou s’ils préfèrent attendre.

La meilleure chose à faire, c’est d’attendre l’automne. C’est ce que le Comité consultatif national de l'immunisation recommande , indique la Dre Penney Ballem, responsable du plan d’immunisation contre la COVID-19 de la Colombie-Britannique.

Si la grande majorité des Britanno-Colombiens ont obtenu leurs deux premières doses de vaccin, un peu plus de 1,3 million d’entre eux n’a toujours pas reçu une première dose de rappel. La province encourage donc fortement les gens à obtenir cette dose le plus rapidement possible.

Un taux d’hospitalisation à la hausse

En l’espace d’une semaine, le taux de positivité a continué d’augmenter dans la province et le nombre d’hospitalisations en raison d'une complication liée à la COVID-19 a grimpé de 35 %. En date du 7 juillet, 369 personnes se trouvaient à l’hôpital, dont 36 aux soins intensifs.

On doit essayer de maximiser les chances qu’on a. Les vaccins c’est un outil, mais réduire les comportements à risque aussi, donc ne pas trop s’exposer à de grandes foules et aussi de porter le masque et de bien se laver les mains , souligne la Dre Alexandra Greenhill, médecin de famille à Vancouver.

Selon les autorités de la santé, les personnes les plus à risque de développer une forme sévère de la maladie demeurent les personnes âgées de 80 ans et plus. La deuxième dose de rappel est donc recommandée.

Avec des informations de Wildinette Paul