Le logement, une priorité pour Québec solidaire

Après François Legault et Éric Duhaime, c’était au tour du chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois de visiter Sherbrooke en compagnie de la candidate dans Saint-François Mélissa Généreux.

Le parti s'engage notamment à construire 50 000 logements sociaux, sans donner d'échéancier précis quant à leur entrée en service. Québec solidaire souhaite aussi contrôler les hausses de loyer abusives et serrer la vis aux plateformes d'hébergement touristiques comme Airbnb.

Faubourg Mena’Sen : une vente irrégulière , selon Gabriel Nadeau-Dubois

Gabriel Nadeau-Dubois a rencontré des résidents du Faubourg Mena'Sen vendredi. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Après une visite au Marché de la gare, Gabriel Nadeau-Dubois et Mélissa Généreux ont par ailleurs rencontré des résidents du Faubourg Mena’Sen.

Si le parti est porté au pouvoir, Québec solidaire souhaite une enquête sur la vente du complexe de logements abordables pour aînés, que Gabriel Nadeau-Dubois qualifie d’irrégulière.

Cette transaction-là, on n’a pas besoin d’être Sherlock Holmes pour voir qu’elle est douteuse. Nous, on va faire la lumière là-dessus, on va mettre sur pied une vraie enquête transparente qui sera publique pour que les gens puissent participer et reprendre confiance, parce que là, il y a un bris de confiance, et ça n’a pas d’allure , a-t-il martelé.

Une résidente du Faubourg a indiqué appuyer cette déclaration.

On veut retrouver la législation qui nous donnait les privilèges que nous avions. C’est ça qu’on veut ultimement. Peu importe le moyen, ce sont des moyens droits, ce sont des moyens qui parlent de justice, alors on ne peut pas être contre ça , a souligné Johanne Proulx, qui fait partie du comité des locataires du Faubourg Mena’Sen.

Rappelons qu'il y a quelques semaines, le premier ministre François Legault a affirmé qu’après vérifications, la vente du Faubourg était légale. Les anciens administrateurs du Faubourg ont également toujours indiqué que la vente de l'organisme à but non lucratif avait été effectuée en toute légalité.

Avec les informations de Marion Bérubé