Un avis de faire bouillir l’eau dans l’est de Rimouski

La Ville de Rimouski annonce que des résultats d'échantillonnage obtenus en fin d'après-midi vendredi indiquent la présence de la bactérie E. coli dans le réseau d'aqueduc de l'est de la ville, et que les résidents des districts de Rimouski-Est et de Pointe-au-Père doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer.