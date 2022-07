Sudbury choisit les compagnies qui bâtiront le quartier de divertissement Kingsway

La Ville de Sudbury a choisi d’aller de l’avant avec la proposition préparée par Ball Constructions Ltd et TESC Contracting Company dans le cadre du processus d’appel d’offres pour la construction du quartier de divertissement Kingsway (KED), qui coûtera 215 millions de dollars.

Dans une déclaration écrite, le président et codirecteur général de TESC Contracting Company, Dario Zulich, s’est dit d’accord avec le maire Brian Bigger qu’une facture de 215 millions de dollars est beaucoup plus élevée que prévu .

Mais ce n’est qu’une estimation des coûts et non un budget , a-t-il poursuivi. Dans un rapport rendu public mercredi, la Ville a indiqué que le budget du projet d’aréna et de centre de divertissement allait plus que doubler, alors qu’il était estimé à 100 millions $ en 2017.

D’après des documents qui seront présentés à la prochaine réunion du conseil municipal le 12 juillet, la proposition des deux entreprises a obtenu la meilleure cote dans le cadre d’une évaluation qui se base sur la qualité, la construction, les finances, le concept et le calendrier des travaux.

Le promoteur Dario Zulich propose un mégacomplexe de divertissement et de sports sur le chemin Kingsway dans le Grand Sudbury. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

M. Zulich indique que la prochaine étape est de réduire les coûts et de ramener le projet à un niveau gérable et abordable.

« Maintenant que le constructeur préféré a été sélectionné, j’attends avec impatience la prochaine étape du processus durant laquelle ils peuvent raffiner et polir le concept avec l’apport des parties prenantes, dont la Ville, l’exploitant et les Wolves de Sudbury/le FIVE comme locataires majeurs, tout en déterminant un budget acceptable pour le conseil municipal et les citoyens. » — Une citation de Dario Zulich, président et codirecteur général de la TESC Contracting Company

Seule une autre entreprise des trois retenues par la Ville en janvier, au tout début du processus, a envoyé ses documents avant la date limite du 16 juin.

Les partenaires toujours à la table

Dans une lettre adressée au conseil municipal daté du 6 juillet, la compagnie Gateway Casinos & Entertainment Limited, qui aurait des locaux dans le KED , affirme qu’elle appuie toujours le projet. Malgré de nombreux retards, dont une poursuite intentée par un groupe du lac Minnow qui s’y oppose, l’entreprise n’a pas changé d'avis.

Nous n’avons pas flanché au niveau de notre décision de choisir le KED comme emplacement pour notre casino à Sudbury. Jusqu’à présent, Gateway a investi plus de 4 millions de dollars pour la conceptualisation, le développement et les frais de justice en lien avec l'emplacement , indique la lettre.

Cependant, on ignore si le document a été rédigé avant ou après que l’augmentation du budget ait été annoncée.

Pour sa part, la société Genesis Hospitality Management, qui doit construire un hôtel, a envoyé une lettre sans date aux élus indiquant qu’elle est excitée de faire partie du KED et espère que le conseil municipal pourra se réunir afin de donner le feu vert pour entreprendre les travaux .

Il reste à voir si le projet continuera d'avancer. Des élus ayant auparavant appuyé le KED ont vite fait volte-face en début de semaine après avoir pris connaissance de la nouvelle facture.

Avec les informations de Casey Stranges de CBC