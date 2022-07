Repêchage de la LNH : du mouvement pour les étoiles de la région

Pour la deuxième journée du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs joueurs de l’Outaouais, d’Ottawa et de l’est ontarien se sont illustrés.

Le Franco-Ontarien de Rockland, Cédrick Guindon, a ainsi été repêché par le Canadien de Montréal.

L’attaquant de 18 ans qui évoluait avec l'Attack d’Owen Sound avait noirci la feuille de pointage à 59 reprises au cours des 68 matchs de sa première campagne dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), après avoir été contraint à l’inactivité en 2020-2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Cédrick Guindon a été choisi en 4e ronde par le directeur général Kent Hughes, qui ajoute ainsi un francophone de plus à son effectif.

Plus les noms se faisaient appeler, plus je pensais que c’était une possibilité. Puis, Montréal, j’ai vraiment eu de bonnes conversations avec eux. Quand j’ai vu qu’ils s’en venaient, j’ai dit à mon frère : regarde Montréal, ils choisissent. Mon gut feeling, ça a été comme je pensais , a-t-il réagi en conférence de presse.

Le CH a également sélectionné un autre joueur local, du côté des 67 d'Ottawa, le centre autrichien, Vinzenz Rohrer, repêché en 2e ronde.

Ils étaient dans mon top 3! a lancé Rohrer qui a expliqué avoir eu de très bonnes rencontres avec le Tricolore.

Goyette à Seattle, Mayer invité par les Sharks

L’attaquant des Wolves de Sudbury, David Goyette, installé à Hawkesbury à l’âge de 13 ans avant d’aller jouer aux États-Unis, puis à Sudbury, la saison dernière, a quant à lui été sélectionné en fin de 2e tour, au 61e rang, par le Kraken de Seattle.

David Goyette a été sélectionné par le Kraken de Seattle. Photo : Getty Images / Andre Ringuette

La recrue du Kraken a revendiqué 73 points, dont 33 buts, en 66 matchs dans le nord de l'Ontario.

Je suis super enthousiaste! C’est une nouvelle organisation et je pense qu’il y a beaucoup de place. Beaucoup de joueurs vont arriver et je vais essayer de travailler fort pour faire partie de l’alignement dès que possible , a indiqué Goyette.

Autre joueur franco-ontarien, Samuel Mayer, a quant à lui été invité au camp des recrues des Sharks de San José.

Après avoir joué avec les Hawks de Hawkesbury U18, le colossal défenseur de L’Orignal de 6 pieds 3 pouces avait fait le saut dans la OHL avec les Petes de Peterborough.

Deux joueurs des Olympiques chez les Ducks, un à Boston

Les Ducks d'Anaheim ont quant à eux choisi de miser sur deux défenseurs des Olympiques de Gatineau, Noah Warren et Tristan Luneau, choisis respectivement au 42e et 53e rang.

Je suis vraiment choyé. C’est une super bonne organisation. [...] J’ai vraiment hâte à ce qui va venir , a réagi Noah Warren.

L’idée de retrouver Tristan Luneau est un avantage de plus pour le jeune hockeyeur.

« J’avais un gros sourire. On parlait de ça un peu en niaisant qu’on pouvait se ramasser dans le même club, là c’est une réalité, c’est vraiment le fun a voir. » — Une citation de Noah Warren, joueur de hockey de Gatineau

Un sentiment partagé par Tristan Luneau.

On ne peut pas demander mieux. C’est un très bon ami, je suis content d’être dans la même équipe.

Après une saison difficile due à une opération à une jambe, Luneau s’est montré très satisfait de son repêchage par les Ducks.

J’avais aimé mes discussions [avec les Ducks]. On a eu de bonnes discussions de hockey. J’avais un bon feeling.

Noah Warren passe Tristan Luneau en entrevue, vendredi. Les deux Gatinois, anciens joueurs des Olympiques, vont rejoindre les Ducks d’Anaheim. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

L’idée d’être en concurrence avec son ami Noah Warren ne lui pose pas de problème.

C’est la même situation qu’on a à Gatineau. On est capable de mettre ce qui se passe sur la glace et au hockey à part et de ne pas laisser ça intervenir dans notre amitié. C’est une compétition qui est saine.

Leur coéquipier à Gatineau, Samuel Savoie, est, de son côté, sorti plus tôt qu'anticipé, soit au 3e tour lorsque les Blackhawks de Chicago ont jeté leur dévolu sur lui, alors qu'Antonin Verreault n'a malheureusement pas été repêché.

Le défenseur Frédéric Brunet a trouvé preneur en début de 5e ronde du côté des Bruins de Boston (archives). Photo : Jimmy Pearson / LHJMQ

Autre Gatinois à s’être démarqué, Frédéric Brunet a trouvé preneur en début de 5e ronde du côté des Bruins de Boston. Le défenseur de 6 pieds 2 vient de connaître une saison de 46 points en 63 matchs avec l'Océanic de Rimouski.

Les Sénateurs prennent Jorian Donovan

Par ailleurs, les Sénateurs d’Ottawa ont fait l’acquisition de Jorian Donovan.

Le joueur canadien de 18 ans était auparavant avec les Bulldogs de Hamilton.

Son père, Shean Donovan, a déjà joué pour l’équipe de la capitale fédérale de 2007 à 2009. Il fait encore partie de l’organisation ottavienne.

Avec les informations de Denis Babin et d'Ismaël Sy