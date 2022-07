L’ancien recteur de l’Université Laval, Denis Brière, est décédé

M. Brière est devenu le 25e recteur de l’histoire de l’Université Laval en 2007 et l’est resté jusqu’en 2017.

Avant d’être recteur, Denis Brière a notamment été doyen de la Faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval, en plus d’avoir été président et chef de l'exploitation de Produits forestiers Kruger inc. à la fin des années 1990.

Pendant sa tenue à la tête de l’université québécoise, Denis Brière a travaillé au rayonnement international de l’institution.