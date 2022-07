Ces métiers de l’ombre très en demande dans l’industrie du cinéma

Je suis très, très occupé au point de refuser des contrats les uns après les autres , avoue Jason Nolan. Ce quadragénaire, originaire d’Ottawa, est repéreur pour l’industrie du cinéma, un métier peu connu du grand public.

Il explore l’Alberta pour trouver des lieux et paysages atypiques qui plairaient aux réalisateurs de prochaines productions.

Je conduis près de 40 000km par an , avoue Jason Nolan au volant de sa voiture. Ce matin-là, il se dirige vers les montagnes à l'ouest de Calgary. Sur la banquette arrière, son sac est rempli d’appareils photo et d’accessoires.

Son bureau, c’est la nature. Quand des producteurs lui envoient des scénarios, il les étudie avant de partir sur les routes pour prendre des clichés d’endroits qui colleraient avec l’histoire. Si ses photos sont convaincantes, il y a de fortes chances que le film se fasse en Alberta.

J’ai les laissez-passer de tous les parcs nationaux et provinciaux. Je suis en contact avec beaucoup de fermiers et de Premières Nations. Chez moi, j’ai un pot avec une centaine de clés qui ouvrent des portails et des barrières. L'Alberta a une variété de paysages idéaux pour répondre à toutes les demandes , dit-il.

La série The Last of Us, le film Le revenant avec Leonardo DiCaprio… Jason Nolan enchaîne les gros projets américains à plusieurs millions de dollars.

Selon lui, le nombre de tournages en Alberta a été multiplié par quatre en dix ans et leur budget ne cesse de grossir, tout comme les exigences. La province ne compte cependant que six repéreurs expérimentés, trop peu pour répondre à la demande actuelle.

Attirer les tournages

Ce manque de talents risque de gêner le boom de l'industrie, craint-il. Si les productions ne trouvent pas de personnes qualifiées, elles risquent d’embaucher hors de la province ou d’aller filmer ailleurs .

Cette hypothèse peut être un problème pour le secteur et pour la province qui profite des retombées économiques des tournages. L'industrie du cinéma a généré 560 millions de dollars de retombées directes sur l'économie albertaine en 2021. Un montant qui a doublé en seulement deux ans.

Les tournages en Alberta se multiplient et leurs budgets sont de plus en plus gros. Photo : Radio-Canada / Julie Préjet

Les espoirs sont si grands qu’en 2021, le gouvernement de Jason Kenney a retiré un plafonnement qui limitait les productions à un crédit d’impôt maximal de 10 millions de dollars.

Près d’un tiers des impôts et taxes payées sur les salaires et les dépenses sont ainsi remboursés par le gouvernement, à condition qu’au minimum 60 % des coûts aient lieu en Alberta ou qu’au moins 70 % des salaires soient versés à des Albertains.

Ce geste incitatif nous a permis d’être compétitifs nationalement et internationalement , avoue Luke Azevedo, commissaire à la cinématographie au Conseil du développement économique de Calgary et responsable d’attirer les capitaux étrangers.

Pour créer un écosystème mettant l’Alberta sur le devant de la scène, nous devons avoir plus de talents locaux à faire travailler , ajoute-t-il. Si nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas attirer les studios.

Luke Azevedo du Conseil du développement économique de Calgary avoue que l'industrie mondiale a du mal à trouver assez de personnes qualifiées. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Effets secondaires de la pandémie

Les protocoles sanitaires d’après-pandémie ont relancé l’activité sur les plateaux, mais ont créé un nouveau problème : le recrutement. On ne peut pas ramener les stagiaires sur les plateaux à cause des stricts protocoles en place , explique Gerry Dubbin, superviseur de scénario et formateur.

C'est pourtant une étape indispensable pour qu'ils aient leur certification professionnelle et qu'ils travaillent. C'est le serpent qui se mord la queue , résume-t-il.

Repéreur, superviseur de scénario ou décorateur... plusieurs professions spécialisées vivent le même problème.

Pas d'expérience, pas de contrat

Une solution serait un changement de mentalité, selon Damian Petti, président de la section locale 212 de l'Alliance internationale des employés de la scène, du théâtre et du cinéma.

Nos nouvelles recrues formées et disponibles ont du mal à décrocher des contrats parce que les producteurs ne veulent engager que des gens avec de l'expérience. Il faut qu’on leur fasse comprendre qu’ils peuvent leur faire confiance , dit-il.

Luke Azevedo assure que les problèmes de personnel se régleront avec le temps. Il compte travailler avec les institutions postsecondaires pour que plus de vocations se créent chez les jeunes.

Calgary veut rattraper son retard face à Toronto et Vancouver qui attirent pour l'instant plus de productions. La ville albertaine est en bon chemin, mais sans les talents nécessaires, son avenir est limité.