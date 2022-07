Elon Musk renonce à l’acquisition de Twitter

Le titre Twitter, qui avait perdu 4,85 % en séance à Wall Street après un article du Washington Post indiquant que le projet de rachat était menacé, perdait plus de 6 % dans les transactions après-Bourse.

Le patron de Tesla avait menacé de dénoncer l'accord de rachat à moins que le réseau social ne prouve que les faux comptes représentaient moins de 5 % des utilisateurs qui voient de la publicité sur sa plateforme, une donnée que confirme Twitter depuis les dernières semaines.

Or, le multimilliardaire et son équipe estiment que le réseau ment, et que cela affecte la viabilité de son activité, et donc la valeur de la société.

Le mois dernier, Twitter a autorisé Elon Musk à accéder à son firehose , un référentiel de données brutes sur des centaines de millions de tweets quotidiens.

Selon l'homme le plus riche du monde, l'entreprise a fourni des données incomplètes ou inexploitables, et il est apparu qu'elle avait comptabilisé dans son total d'utilisateurs des comptes suspendus dont elle savait par conséquent qu'ils étaient faux.

Depuis des semaines, les experts se demandaient si Elon Musk cherchait à retirer son offre ou à renégocier le prix à la baisse.

En mettant fin à son engagement, l'homme d'affaires s'expose à des poursuites juridiques conséquentes.

D'ailleurs, le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a publié par message Twitter que le réseau social s'est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit de le poursuivre en justice pour faire respecter l'accord .

Les deux parties se sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars dans certaines circonstances.

Le 25 avril dernier, Elon Musk semblait avoir réussi son pari, malgré les tentatives de Twitter de le repousser. Il a passé un accord définitif avec le conseil d'administration du groupe pour racheter le réseau social au prix de 54,20 $ par action.

Depuis, le titre de Twitter a perdu plus d'un quart de sa valeur. L'action de Tesla a aussi dégringolé de près de 25 % sur cette même période.