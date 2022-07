Cueillir les pétales gourmands du rosier de Nootka

Une petite rose sauvage, qui attire papillons, colibris et insectes pollinisateurs en bordure de forêt ou le long des chemins de campagne, fait aussi le bonheur de cueilleurs gourmands de l’île de Vancouver à la recherche de pétales, prêts à les porter à votre assiette.

Le rosier Nootka, Rosa nutkana, aussi communément appelé églantier, pousse en abondance dans l’île de Vancouver et tout le long de la côte ouest, du nord de la Californie à l’Alaska.

Cet arbuste originaire de l’ouest des États-Unis et du Canada doit son nom à la baie de Nootka, située sur la côte ouest de l’île de Vancouver, où il a d’abord été repéré.

Le rosier Nootka est très courant dans fourrés, les terrains vagues, les secteurs riverains et les champs. Photo : Radio-Canada / Célyne Gagnon

Avec ses fleurs aux teintes de rose, de violet ou même de blanc crémeux, le rosier sauvage attire les regards dès les premiers jours de l’été, et, pendant quelques semaines à peine, les cueilleurs comme Camille Veron.

La jeune femme prélève les pétales odorants pour l’entreprise Forest for Dinner qui emploie plusieurs cueilleurs et distribue la denrée fraîche aux restaurateurs et aux traiteurs de l’île de Vancouver.

Son geste est consciencieux.

Les pétales peuvent être ramassés en refermant délicatement la main sur la fleur. Photo : Radio-Canada / Célyne Gagnon

« J’essaie de laisser, chaque fois, au moins un pétale sur chaque fleur de manière à ce que les pollinisateurs puissent repérer la fleur, et c’est comme ça qu’ils viennent la polliniser. » — Une citation de Camille Veron, cueilleuse, Forest for Dinner, Île de Vancouver

Nul besoin d’outil particulier pour cueillir les roses de Nootka, comme l'explique Camille Veron.

Un simple mouvement, du bout des doigts, suffit à déloger quelques pétales. Le geste sera prudent, car on risque de se piquer sur les épines acérées qui parsèment les tiges de cette petite fleur sauvage aux effluves délicats.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Camille Veron peut ramasser environ 2 kilogrammes de pétales par heure. Photo : Radio-Canada / Célyne Gagnon

Cette année, le printemps pluvieux et froid a retardé la floraison et la récolte. Bien que tardive, la cueillette de courte durée - la floraison étant déjà terminée - aura été fructueuse cette année pour Camille Veron.

Pendant chaque sortie, effectuée durant l'après-midi surtout, elle parvient facilement à cueillir un peu plus de 2 kilogrammes par heure.

Durant la cueillette, elle dépose les pétales dans un panier aéré, qu’elle place à l’ombre, le temps de terminer son travail. Les pétales sont ensuite transportés vers des contenants réfrigérés en attendant d’être séchés ou vendus frais.

Les pétales de roses séchés sont très utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Photo : Radio-Canada / Célyne Gagnon

Des usages gourmands

Contrairement aux roses cultivées, dont l’arôme trop prononcé ne convient pas à la dégustation, les rosiers sauvages ont un parfum léger et des arômes subtils qui conviennent parfaitement dans la cuisine.

La denrée compte d’ailleurs un grand nombre d’amateurs pour de multiples usages dans le domaine de la gastronomie sur l’île de Vancouver. Les pétales sont utilisés frais dans les salades, ou encore dans les plats salés, les desserts ou les infusions.

Artisan Edibles, par exemple, confectionne une gelée d’accompagnement aux pétales de roses sauvages de Nootka macérés dans le vin mousseux.

Artisan Edibles confectionne une gelée d’accompagnement aux pétales de roses sauvages de Nootka macérés dans le vin mousseux. Photo : Radio-Canada / Célyne Gagnon

« Nous utilisons les pétales de rose Nootka, car cette rose sauvage est la plus savoureuse. Cette gelée est la plus populaire de nos gelées. » — Une citation de Danika Zinger, chef de cuisine d'Artisan Edibles, Parksville

Selon Danika Zinger, l’effervescence du vin mousseux permet de dégager davantage les arômes des pétales pour donner à la gelée un goût de rose plus soutenu et prononcé.

Client de Forest for Dinner, Warren Barr, chef propriétaire du restaurant Pluvio, à Ucluelet, est aussi un amateur de pétales de rose de Nootka.

Les pétales de rose sont conservés et vendus frais ou séchés. Photo : Radio-Canada / Célyne Gagnon

Son sirop de pétales de rose dans son cocktail estival, Eliza Day, ajoute son parfum délicat aux saveurs de la tequila et du mezcal, que ponctuent le goût acidulé des feuilles et l’amer de limette.

Bientôt, un saumon arc-en-ciel nappé d’une glace au sirop de roses et de sauce teriyaki viendra s'ajouter à son menu d’été.

De son côté, Fabrice Leneylé, ancien chef du prestigieux restaurant Chez Boulay, à Québec, et aujourd’hui chef indépendant, notamment à Forest for Dinner, s’est fait plaisir en créant une tarte tatin aux tomates et aux pétales de rose!

Que ce soit pour le plaisir des yeux, pour ses propriétés nutritives ou tout simplement pour en faire une dégustation, les roses sauvages de Nootka offrent en tout cas des plaisirs multiples aux promeneurs épicuriens.