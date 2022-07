Des cours d’initiation à la voile populaires dans la région

Plusieurs jeunes et familles ont profité de la présence d'instructeurs de Voile Québec pour s'initier à la voile, une occasion pour les débutants de gagner en autonomie.

C'est surtout de l'initiation, comment fonctionne le voilier, quel est le nom des différentes parties, comment le gouvernail fonctionne pour se diriger, comment faire pour que la voile reste bien gonflée devant et qu'on soit capable d'aller où on veut aller. C’est vraiment la base , explique une instructrice de Voile Québec, Laurence Pagé.

Ces activités d'initiation de la fédération s'inscrivent dans le cadre du projet Voile Mobile. Ce projet existe depuis plus de cinq ans à travers les différentes régions de la province. Une centaine de personnes ont participé aux activités au Lac-Saint-Jean.

Le programme Voile Mobile se déploie dans plusieurs régions du Québec. Photo : Radio-Canada

C'est certain qu'on va le réessayer cet été, ça c'est certain parce que là ils nous ont fait faire des exercices d'une bouée à l'autre pis je pense que c'était le plus difficile. Après ça, quand on peut aller se promener et qu'on sait comment virer le bateau, il reste à suivre les canards , a ajouté un père de famille qui a suivi les cours d’initiation.

L'équipe de Voile Québec observe d'ailleurs une popularité grandissante pour la voile dans la région.

De plus en plus on dirait qu'avec la COVID, tout ça, les gens cherchent vraiment des activités de plein air qui peuvent se pratiquer, restrictions ou pas, donc les voiliers c'est parfait parce qu'on peut en faire de façon individuelle ou avec sa petite famille , spécifie Laurence Pagé, qui travaille à la fédération provinciale.

Voile Québec sera de retour dans la région à la fin août, cette fois-ci pour initier les gens du Saguenay à la voile.

Les instructeurs seront de passage à Saint-Félix-d'Otis et à Ferland-et-Boilleau.

D'après un reportage de Katya D'Amour