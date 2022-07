L’église de Saint-Elzéar sera démolie

Un déficit d'entretien au fil du temps a causé des infiltrations d'eau qui ont endommagé sévèrement la structure du lieu de culte et engendré la présence de moisissure.

Les poutres soutenant le plancher de l’église construite en 1937 ont aussi montré de nombreux signes de faiblesse au cours des dernières années, tout comme le clocher qui menace de s’effondrer.

Des infiltrations d'eau dans le clocher ont causé des dégâts au-dessus du deuxième jubé. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On est obligé d’accepter la fatalité et de dire qu’on n’a pas d’autres choix, ça va être la démolition , se désole la présidente du conseil de fabrique de Saint-Elzéar, Liette Cayouette. On a eu des refus de subvention partout. Les lois gouvernementales qui interdisent maintenant les corvées bénévoles ne nous permettent pas d’entrevoir autre chose que la démolition.

« Ça nous fait mal au cœur, mais on doit être résilient. » — Une citation de Liette Cayouette, présidente du conseil de fabrique de Saint-Elzéar

La moisissure est visible sur de nombreux objets et surfaces de l'église. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Depuis au moins quatre ans, aucune messe ou événement public ne s'est tenu dans l'église de Saint-Elzéar, car l'endroit est jugé non sécuritaire. Les célébrations religieuses sont depuis organisées dans la salle Le Tremplin.

L’automne dernier, le conseil de fabrique a même dû se résigner à cesser de chauffer le lieu de culte, faute d’argent, ce qui a accéléré la détérioration du bâtiment.

Le conseil de fabrique soutient que l'église de Saint-Elzéar sera la première église catholique gaspésienne à être démolie volontairement, une information qui n'a pu être confirmée auprès du Diocèse de Gaspé vendredi.

Il n’y a pas eu de rénovations majeures depuis 1999 , explique Liette Cayouette. Au fil du temps, les gens ont réparé un petit peu par-ci, par-là, mais on n’a jamais eu assez de sous pour réparer le toit et assurer la pérennité de l’église. Il n’y avait pas de volonté politique.

La toiture en bardeaux de bois de l'église n'a pas été refaite depuis 1984. L'eau s'y infiltre à de nombreux endroits. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La date de démolition n'est pas encore connue, mais le conseil de fabrique espère que les travaux seront réalisés au cours de la prochaine année.

Des coûts de démolition estimés à 200 000 $

Le conseil de fabrique estime qu'il coûtera environ 200 000 dollars pour démolir l'église et disposer des matériaux, comparativement à plus d'un million de dollars pour la rénover.

Même si l’option de la démolition est moins coûteuse, la Fabrique de Saint-Elzéar devra faire preuve de créativité pour financer les travaux, car elle n’a actuellement pas les ressources financières pour payer la facture.

Le plafond de l'église présente de nombreuses traces de moisissures et des portions affaissées causées par les infiltrations d'eau. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On n’a pas cet argent-là , mentionne Mme Cayouette. On avait un petit coussin minime pour le roulement quotidien.

Les marguilliers ont donc pris la décision de mettre en vente prochainement un lot boisé situé derrière l’église appartenant au conseil de fabrique ainsi que des objets se trouvant dans l'église. Une collecte de fonds sera aussi lancée.

Liette Cayouette croit que la démolition est l'option la plus réaliste pour sa paroisse qu'elle qualifie de «démunie». Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Liette Cayouette déplore le manque de soutien des hautes instances religieuses gaspésiennes dans le processus en cours.

Toutes les demandes envoyées au Diocèse de Gaspé n’ont pas eu de suite, on nous a dit très clairement d’oublier ça parce qu’ils n’avaient pas de budget , soutient Mme Cayouette. Lors d’une rencontre avec le diocèse, je me suis fait dire de mettre une clôture autour de l’église et de la regarder tomber, donc on rêve en couleur en pensant qu’on pourrait avoir de l’aide de ce côté-là.

« Tout le monde a tellement donné pour le diocèse. Comment se fait-il qu’ils n’aient pas la possibilité de donner un coup de pouce pour ça? » — Une citation de Liette Cayouette

Radio-Canada a tenté d'obtenir une entrevue avec le Diocèse de Gaspé sans succès, les représentants pouvant commenter le dossier n'étaient pas disponibles.

Une démolition qui fait jaser

La décision de démolir l’église ne fait pas l'unanimité dans la petite communauté de 460 personnes.

Julie Cayouette a grandi à Saint-Elzéar. Elle vient tout juste de revenir dans son village natal après avoir vécu plusieurs années en ville. Elle s’oppose à la démolition de l’église, car elle croit qu’il est encore possible de sauver le bâtiment.

Ça serait triste qu’elle soit démolie, je suis certaine qu’il y a des choses à faire pour qu’elle reste debout , croit Julie Cayouette. Il y a eu plusieurs investissements sur d’autres églises. Je ne sais quelles solutions on pourrait trouver, mais des fois, de donner juste deux dollars chacun, ça peut nous mener loin.

« J'ai un attachement à mon église, j’ai été baptisée là, je me suis mariée là. » — Une citation de Julie Cayouette, résidente de Saint-Elzéar

Julie Cayouette ne peut imaginer son village natal sans église. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

D’autres citoyens sont plutôt résignés et soulignent que la démolition est probablement la meilleure solution dans le contexte actuelle.

Quant à la mairesse de Saint-Elzéar, Pâquerette Poirier, elle appuie la décision des administrateurs de la paroisse, même si elle reconnaît l’importance de l’église pour sa communauté.

C’est toujours triste de démolir des bâtiments, surtout l’église qui a été l’âme et le cœur du village longtemps, mais je crois que la Fabrique a fait le bon choix, car le bâtiment est dangereux , affirme Mme Poirier.

« On n’a plus une assez grande population, on n’a plus assez de bénévoles. Il faut être réaliste, c’est une grosse bâtisse et ça coûte cher à entretenir. Est-ce que c’est la priorité présentement? On sait que les églises se vident. » — Une citation de Pâquerette Poirier, mairesse de Saint-Elzéar

La mairesse de Saint-Elzéar, Pâquerette Poirier, est résignée devant l'éventuelle démolition de l'église. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le conseil de fabrique espère qu’un projet de logements pourra voir le jour sur le terrain de l’église, une fois le bâtiment religieux démoli.