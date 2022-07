À la découverte de l’eau avec le circuit Anisipi

Le spectaculaire circuit touristique de la MRC d’Abitibi, À la découverte de l’eau, nous sensibilise et nous conscientise sur les bienfaits de l’eau, sur le respect que mérite cette ressource naturelle et sur l’importance qu’elle revêt pour l’homme, la faune et la flore.

« L'eau, c’est chez nous! On a la meilleure eau au monde et on en est fiers. Ce qui est beau dans ce circuit, c'est qu’on en apprend sur l’histoire de l’eau, d’une façon ludique. Ça va nous permettre d’être plus consciencieux envers cette ressource qui est extrêmement importante. » — Une citation de Sébastien D'Astous, maire d’Amos et préfet de la MRC d’Abitibi

Le circuit thématique Anisipi a été inauguré jeudi soir. Sur la photo, Sandra Rankin, du conseil de la Nation Abitibiwinni de Pikogan, s'adresse aux convives. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Des expériences immersives

Moment Factory a créé quatre expériences immersives et interactives sur le territoire de la MRC d’Abitibi pour nous raconter l’histoire de l’eau au cours du circuit Anisipi, terme qui signifie « cette eau pure que l’on boit » en langue anicinape.

Au coucher de soleil, à la Plage municipale du lac Beauchamp, on découvrira l’histoire de l’héritage des glaciers qui ont façonné le paysage abitibien.

Le passage au puits municipal permettra aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la particularité du territoire et sur cet esker qui coule sous nos pieds. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Sous terre, au puits municipal, on pourra en apprendre davantage sur la particularité de notre territoire et sur cet esker qui coule sous nos pieds. On évoque le voyage de l’eau et la formation de l’esker , indique la directrice de création chez Moment Factory, Marie Belzil.

Au Refuge Pageau, c’est vraiment une interprétation poétique de la relation entre les humains et les animaux, ainsi qu’un hommage à la beauté de l’eau , explique Marie Belzil.

Le passage au Refuge Pageau donne lieu à une interprétation poétique de la relation entre les humains et les animaux, ainsi qu’un hommage à la beauté de l’eau. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Sous le tipi, en haut de la colline à Pikogan, les Anicinapek nous présentent une vision du monde où les animaux sont traités comme des frères et où les humains occupent une place modeste pour maintenir le fragile équilibre de la nature .

« Si on regarde l’eau, nous, c’est la source de la vie, c’est le transport, ce sont nos autoroutes à nous. » — Une citation de James Canannasso, vice-chef de Pikogan

L'immense tipi du circuit thématique Anisipi. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Après cinq années de travail en collaboration, le circuit À la découverte de l’eau est maintenant accessible aux visiteurs.

On récolte enfin les fruits d’un dur labeur, on a travaillé très très fort, alors c’est une récompense incroyable de voir les étoiles dans les yeux des gens et de les voir s’approprier les œuvres , souligne Marie Belzil.

- Avec les informations d'Athéna Couture