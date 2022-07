Edmonton accueille la première Coupe du monde de Big Air organisée dans un stade au Canada

L'événement qui se tiendra au stade Commonwealth en décembre 2022 est baptisé "Style Experience" et sera la première étape nord-américaine du circuit mondial 2022/2023 de la fédération internationale de ski ( FIS ).

La compétition verra la participation des meilleurs planchistes du monde qui s’affronteront pour le trophée ultime.

Cette première étape sera l'événement phare de la série Shred the North  (Nouvelle fenêtre) 2022/2023 et la seule compétition de Big Air dans un stade au Canada.

Heureusement, le snowboard et le temps froid vont de pair! , a déclaré Dustin Heise, le président-directeur général de Canada Snowboard, par voie de communiqué. Il a affirmé que cette Coupe du monde est une belle occasion pour les athlètes canadiens d'avoir l'avantage du terrain grâce au soutien énorme du public edmontonien.

Le mois de décembre à Edmonton est le moment idéal pour célébrer l'automne alors que l'hiver est à nos portes. Les températures vont chuter et le niveau d'excitation sera élevé pour les habitants d'Edmonton et leurs compatriotes canadiens qui pourront voir les meilleurs snowboardeurs du monde s'affronter , a-t-il ajouté.

« Edmonton dispose de sites et d'hôtels de classe mondiale. Il ne fait aucun doute que la ville sera l'hôte parfait pour le grand groupe d'équipes internationales [...] L'événement de cette année sera le premier de nombreux autres à venir. » — Une citation de Dustin Heise, PDG de Canada Snowboard.

Laurie Blouin, médaillée d'argent aux Jeux olympiques d'hiver et actuelle championne du monde de Big Air de la FIS. Photo : FIS Snowboard

C'est génial d'avoir une Coupe du monde de Big Air de retour au Canada. La configuration du stade d'Edmonton a l'air épique et c'est toujours fantastique de concourir devant une immense foule canadienne , a réagi Laurie Blouin, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Big Air.

« Je suis ravie qu'il y ait un événement de Big Air au Canada cette année. J'ai hâte de concourir devant tous les admirateurs et de faire partie d'un nouvel événement aussi excitant » — Une citation de Maxence Parrot, triple médaillé olympique de Big Air.

Maxence Parrot en action en finale du grand saut des Jeux olympiques de Pékin. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La Coupe du monde FIS de Big Air en ville est la Formule 1 des événements de snowboard. Il s'agit d'un divertissement en direct ininterrompu, qui met en lumière les meilleurs snowboardeurs freestyle du monde sur d'énormes structures de saut, offrant le meilleur du snowboard freestyle directement à votre porte , a déclaré Dean Gosper, membre du conseil de la FIS et président du comité de snowboard freeski.

Il pense que la Coupe du monde de Big Air à Edmonton met en valeur la ville hôte juste à temps pour la saison des sports d’hiver. Nous souhaitons la bienvenue à Edmonton dans la série, soutenue par la Fédération canadienne de snowboard a-t-il ajouté.

Une vue en plongée du gigantesque saut qui sera construit au stade Commonwealth d'Edmonton en prévision de la Coupe du monde BIG AIR organisé par la fédération internationale de ski (FIS). Photo : FIS Snowboard

Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, s’est montré également ravi de ce partenariat et de voir sa ville accueillir la coupe du monde de Big Air au Commonwealth Stadium. Edmonton a une riche histoire d'accueil d'événements de classe mondiale, et cet événement ne fera pas exception. Nous avons hâte de mettre en valeur le stade Commonwealth en amenant le snowboard dans un environnement urbain. Notre ville est un lieu d'action tout au long de l'année, et des événements comme celui-ci sont importants pour montrer qu'Edmonton est un lieu dynamique où il fait bon vivre et jouer , a-t-il affirmé.

Des divertissements en marge de la compétition sont aussi au menu. Des performances musicales, des kiosques ambulants et des spectacles complémentaires tels que des démonstrations de motoneige freestyle et un tournoi de basket-ball 3x3 sont prévus.